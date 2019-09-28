Susana Vieira fala de fortuna e solta: "Morro de medo de ficar pobre"

, de 77 anos, pode ser tudo, mas ada atriz sempre chamou a atenção do público. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a loira não pensou duas vezes antes de disparar: "Já pensei em ficarum dia e morro de medo. Mas até lá tenho cinco apartamentos para vender (risos) e tenho ainda uns 20 anos de vida pela frente. Ainda vou deixar muita gente feliz".

Antes disso, a bonita conversou sobre gastar dinheiro e sua paixão por Miami , nos Estados Unidos: "Eu gasto dinheiro mesmo, não sou de guardar, quero ir toda hora para Miami porque minha família mora lá, quero tomar aquela Dubai , nos Emirados Árabes, que é maravilhoso... Eu fui ver como era a primeira classe, e estou pagando até hoje (risos)".

No fim do bate-papo, a atriz da Globo ainda adiantou um pouco sobre seu papel em "Éramos Seis", nova novela das 18h da emissora: "Ela é uma mulher amargurada porque ela é fina, família aristocrata, 400 anos de São Paulo, rica e tem uma filha com distúrbio mental. Ela tem vergonha de contar para a família sobre essa filha. Conheço duas pessoas, que são conhecidíssimas, inclusive, que tiveram filhos com problemas mentais que nunca mostraram pro público. Acredito que as pessoas sofrem muito preconceito".