Suposto áudio de Anitta revela alfinetada atribuída a Pabllo Vittar

Um suposto áudio deestá dando o que falar na internet: na gravação, que fãs atribuíram à funkeira, ela se defende por economizar com os custos de um clipe. Apesar de não haver citação nominal a, internautas acusam a artista de se referir à produção de, gravado no Marrocos no ano passado, e a reclamações da drag queen e de outros participantes por Anitta ter economizado nos bastidores. Na ocasião, Anitta já havia relatado que passou perrengues na gravação do clipe. No novo áudio, ela afirma que julgou desnecessário alugar avião particular para levá-los ao deserto.

"Para que eu vou ficar alugando jato e helicóptero? Para ficar mostrando para os outros que eu sou rica? Eu não! O jato era carérrimo, o clipe eu estava pagando sozinha. 'Muito pão-duro', entendi. Pão-duro ia ser se eu pegasse e falasse: 'Não vou pagar clipe nenhum. Faz de qualquer jeito'. Agora, o clipe caro para caramba. Foi 70 mil dólares. Dólares! Vou ficar pagando jato para a galera ir com a bunda no sol, e eu também? Não preciso! Sou de Honório Gurgel, minha filha. Real. Passei muito perrengue na minha vida", diz.