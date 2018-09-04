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Suposto áudio de Anitta revela alfinetada atribuída a Pabllo Vittar

Áudio ainda divulgou valor que funkeira teria gasto, sozinha, com produção de clipe no Marrocos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 12:31

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 12:31

Anitta e Pabllo Vittar: desentendimentos começaram após drag queen cobrar preço cheio para apresentação em evento da funkeira Crédito: Montagem Gazeta Online
Um suposto áudio de Anitta está dando o que falar na internet: na gravação, que fãs atribuíram à funkeira, ela se defende por economizar com os custos de um clipe. Apesar de não haver citação nominal a Pabllo Vittar, internautas acusam a artista de se referir à produção de "Sua Cara", gravado no Marrocos no ano passado, e a reclamações da drag queen e de outros participantes por Anitta ter economizado nos bastidores. Na ocasião, Anitta já havia relatado que passou perrengues na gravação do clipe. No novo áudio, ela afirma que julgou desnecessário alugar avião particular para levá-los ao deserto.
"Para que eu vou ficar alugando jato e helicóptero? Para ficar mostrando para os outros que eu sou rica? Eu não! O jato era carérrimo, o clipe eu estava pagando sozinha. 'Muito pão-duro', entendi. Pão-duro ia ser se eu pegasse e falasse: 'Não vou pagar clipe nenhum. Faz de qualquer jeito'. Agora, o clipe caro para caramba. Foi 70 mil dólares. Dólares! Vou ficar pagando jato para a galera ir com a bunda no sol, e eu também? Não preciso! Sou de Honório Gurgel, minha filha. Real. Passei muito perrengue na minha vida", diz.
Segundo o jornal Extra, os desentendimentos entre Anitta e Pabllo Vittar voltaram a acontecer quando a drag queen cobrou um valor cheio para se apresentar na festa "Combatchy", organizada por Anitta e direcionada ao público gay. Na ocasião, Pabllo não se apresentou e
Claudia Leitte
subiu ao palco com a intérprete de "Medicina".
A assessoria de imprensa de Pabllo Vittar afirmou que não irá se pronunciar sobre o assunto. Já a de Anitta ainda não respondeu às solicitações da reportagem do Extra.

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