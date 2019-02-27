'Sou Anitta de calça', diz funkeiro candidato a Mister Universo

O funkeiro Sérgio Fialho está fazendo barulho no Instagram nesta semana. Na rede social, o músico ensinou uma nova coreografia aos fãs montado em um figurino e movimentos para lá de ousados. Me considero uma versão Anitta de calças, declarou o artista. O post recebeu mais de 100 mil likes.
No vídeo, Fialho requebra ao som do funk, se joga no chão, remexe o bumbum e dá pistas de que a sua próxima performance será polêmica.
Para complementar, ele investiu em uma regata e shortinho para a dança, deixando em evidência o corpo trabalhado no fitness. Menino, você precisa nos ensinar, diz um seguidor sobre a coreografia. Caracas, esse show vai pegar fogo, disse outro fã na publicação.