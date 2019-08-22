Sônia Braga não quer voltar a morar e fazer novelas no Brasil

Sônia Braga , de 69 anos, mora em Nova York e veio ao Brasil para a pré-estreia do filme Bacurau nesta quinta-feira, 22. Em entrevista à revista Quem, a mulher disse que não tem interesse em voltar a gravar novelas e morar no seu País de origem.

"A gente nunca tem vontade de voltar. Temos sempre vontade de caminhar para alguma coisa. Por exemplo, quando falam: 'você vai para a direita ou para a esquerda?". Para mim isto não existe. Acredito que nem um lado, nem outro... e existe, sim, um caminho para frente, para todo mundo seguir junto", refletiu. "Então, voltar ao Brasil, voltar a fazer novela, como fiz Gabriela [telenovela de 2012], é uma fase da minha vida que já passou".