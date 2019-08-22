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VIROU GRINGA

Sônia Braga não quer voltar a morar e fazer novelas no Brasil

Morando nos EUA há mais de 20 anos, atriz participou de filme sobre povoado do sertão brasileiro

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 13:37
Sônia Braga no longa "Aquarius" Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação
Sônia Braga, de 69 anos, mora em Nova York e veio ao Brasil para a pré-estreia do filme Bacurau nesta quinta-feira, 22. Em entrevista à revista Quem, a mulher disse que não tem interesse em voltar a gravar novelas e morar no seu País de origem.
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"A gente nunca tem vontade de voltar. Temos sempre vontade de caminhar para alguma coisa. Por exemplo, quando falam: 'você vai para a direita ou para a esquerda?". Para mim isto não existe. Acredito que nem um lado, nem outro... e existe, sim, um caminho para frente, para todo mundo seguir junto", refletiu. "Então, voltar ao Brasil, voltar a fazer novela, como fiz Gabriela [telenovela de 2012], é uma fase da minha vida que já passou".
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Sônia Braga integra o elenco de Bacurau, que estreia em 29 de agosto nos cinemas brasileiros. A obra retrata um grupo armado estrangeiro que quer dizimar o povoado do sertão pernambucano que dá nome ao filme.

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