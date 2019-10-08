Home
Sonia Abrão recebe alta após ser internada em hospital por virose

'Meio fraca, ainda, mas vou trabalhar', afirmou apresentadora em seu Instagram

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 19:17

 - Atualizado há 6 anos

Sonia Abrão no programa "A Tarde é Sua", da RedeTV Crédito: Reprodução de 'A Tarde É Sua' (2019) / RedeTV!

(AGÊNCIA ESTADO) - Após ter sido internada por conta de uma virose na noite do último domingo, 6, a apresentadora Sonia Abrão recebeu alta do hospital na tarde desta segunda-feira, 7.

"Graças a Deus, tô de alta! Meio fraca, ainda, mas vou trabalhar, mesmo porque, meus companheiros de bancada, Vladimir Alves, Thiago Rocha e Felipeh Campos, sempre me protegem!", comemorou em seu Instagram.

A apresentadora ainda deu mais detalhes sobre o tratamento por conta da virose: "Dois litros de soro e três tipos de antibióticos na veia! Náuseas tão fortes que precisei tomar a mesma medicação de quem sofre com enjoos de quimioterapia."

E concluiu: "Obrigada a todos vocês que se preocuparam comigo! Vida que segue."

