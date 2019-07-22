Sonia Abrão fala de fama por mortes: "Virei coveira por ser mulher"

Sonia foi criada pela mãe, Cecília, para ser independente. Ela cresceu no auge da revolução sexual e do feminismo . Ela preserva algumas dessas características, segundo o Uol: considera o casamento uma prisão e vê machismo em quem a acusa de explorar mortes por audiência.

A apresentadora migrou para a TV como jurada de programas que foram divisores de águas da televisão brasileira: Silvio Santos, Chacrinha e Flávio Cavalcanti. Em 2020, completará 20 anos como apresentadora de uma das grandes audiências da Rede TV: "Chegamos a picos de quatro pontos", ressalta, ao Uol.