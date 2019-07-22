Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hit da TV

Sonia Abrão fala de fama por mortes: "Virei coveira por ser mulher"

Apresentadora comanda uma das maiores audiências da Rede TV

Publicado em 

22 jul 2019 às 13:21

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 13:21

Crédito: Reprodução/RedeTV
Sonia Abrão tem fama de língua solta. Mas ao longo da carreira também foi apontada como coveira por anúncios de mortes exagerado. Em entrevista ao Uol, a apresentadora do "A Tarde é Sua" comentou sobre os rótulos. 
"Datena não tem essa fama. Sobrou para mim, porque sou mulher", dispara, em resposta ao esteriótipo. 
Sonia foi criada pela mãe, Cecília, para ser independente. Ela cresceu no auge da revolução sexual e do feminismo. Ela preserva algumas dessas características, segundo o Uol: considera o casamento uma prisão e vê machismo em quem a acusa de explorar mortes por audiência. 
A apresentadora migrou para a TV como jurada de programas que foram divisores de águas da televisão brasileira: Silvio Santos, Chacrinha e Flávio Cavalcanti. Em 2020, completará 20 anos como apresentadora de uma das grandes audiências da Rede TV: "Chegamos a picos de quatro pontos", ressalta, ao Uol. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados