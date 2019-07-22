Hit da TV

Sonia Abrão fala de fama por mortes: "Virei coveira por ser mulher"

Apresentadora comanda uma das maiores audiências da Rede TV

Publicado em 22 de julho de 2019 às 13:21 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/RedeTV

Sonia Abrão tem fama de língua solta. Mas ao longo da carreira também foi apontada como coveira por anúncios de mortes exagerado. Em entrevista ao Uol, a apresentadora do "A Tarde é Sua" comentou sobre os rótulos.

"Datena não tem essa fama. Sobrou para mim, porque sou mulher", dispara, em resposta ao esteriótipo.

Sonia foi criada pela mãe, Cecília, para ser independente. Ela cresceu no auge da revolução sexual e do feminismo. Ela preserva algumas dessas características, segundo o Uol: considera o casamento uma prisão e vê machismo em quem a acusa de explorar mortes por audiência.

A apresentadora migrou para a TV como jurada de programas que foram divisores de águas da televisão brasileira: Silvio Santos, Chacrinha e Flávio Cavalcanti. Em 2020, completará 20 anos como apresentadora de uma das grandes audiências da Rede TV: "Chegamos a picos de quatro pontos", ressalta, ao Uol.

