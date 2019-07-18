Solange Gomes diz que fez sexo a três com galã da Globo e irmão

Publicado em 18 de julho de 2019 às 15:00
- Atualizado há 6 anos
Solange Gomes, a ex-morena da banheira do Gugu, vai lançar sua biografia em livraria de shopping da Barra, no Rio de Janeiro, no próximo dia 30. Na obra, não faltam bombas.
A colunista Fábia Oliveira, de O Dia, revelou a primeira bomba que o livro trará: a modelo conta, em detalhes, que fez sexo a três com um galã da Globo e o irmão dele em 1997. Na ocasião, o ator acabara de comprar um apartamento e estreou o empreendimento com a festinha privé.
"No início eu fiquei constrangida, mas aproveitei bem a minha juventude. Eram dois gatos e eu gostei", disse Solange à colunista.
Os nomes dos envolvidos ela promete revelar na biografia, que tem 454 páginas.
