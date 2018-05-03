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Simony termina casamento com engenheiro capixaba

Simony tem um filho, de quatro anos, com o capixaba e está morando em São Paulo no apartamento que os dois dividiam

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 12:28
Patrick Souza e Simony se separam Crédito: Reprodução/Instagram @bombasticareal
Depois de seis anos juntos, Simony e o engenheiro capixaba Patrick Souza estão separados. A cantora deletou de suas redes sociais as fotos que tinha ao lado do companheiro e informou pessoas próximas da decisão do casal. "A Simony não quer falar a respeito do assunto porque está totalmente envolvida no novo projeto do Balão Mágico. O casamento terminou, cada um foi para o seu lado. Ela está na casa dela cuidando dos filhos", contou Sonia Abrão, em seu programa na televisão, na tarde desta quarta-feira (2). A apresentadora é amiga pessoal de Simony.
"Ela está bem, não vai ser um final de casamento que vai deixá-la abalada. Eles tentaram. Agora cada um eu seja feliz em próprio caminho", completou Sonia.
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Simony é mãe de quatro filhos, sendo o caçula Antony, de quatro anos, fruto da relação com o capixaba. O casal, em 2016, participou do reality "Power Couple" e ficou em segundo lugar na competição. 

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