Simony termina casamento com engenheiro capixaba

Depois de seis anos juntos, Simony e o engenheiro capixaba Patrick Souza estão separados. A cantora deletou de suas redes sociais as fotos que tinha ao lado do companheiro e informou pessoas próximas da decisão do casal. "A Simony não quer falar a respeito do assunto porque está totalmente envolvida no. O casamento terminou, cada um foi para o seu lado. Ela está na casa dela cuidando dos filhos", contou Sonia Abrão, em seu programa na televisão, na tarde desta quarta-feira (2). A apresentadora é amiga pessoal de Simony.