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Simony reata casamento com engenheiro capixaba, diz site

Fonte próxima do casal alegou que episódio de separação foi só uma briga de casal

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 14:22
Patrick Souza e Simony Crédito: Reprodução/Instagram @bombasticareal
No início deste mês foi noticiado que a cantora Simony decidiu se separar do engenheiro capixaba Patrick Silva, depois de uma suposta traição que teria sido descoberta. Juntos há seis anos e com um filho de cinco anos de idade, eles, agora, seguem morando juntos como se nada tivesse acontecido, de acordo com uma fonte próxima do casal, que falou com o site TV Foco. 
Essa pessoa trata o episódio como uma briga simples de casal. "Qual casal não briga?", questionou a fonte em uma conversa recente. Desde que a notícia da separação veio à tona nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto. Simony sequer nas redes sociais postou alguma coisa, ao contrário de Patrick, que publicou uma foto com uma frase sugestiva. 
> Capixaba ex de Simony: "Pé que dá fruta é o que mais leva pedrada"
Na postagem feita pelo capixaba, os internautas não se seguraram e soltaram opiniões: "Ela te tratava tão mal... No reality que vocês participaram deu para ver um pouco como ela era. Mesmo assim, sucesso e que logo logo você volta a amar". Outro disparou: "Acho que aguentou muito. Ela é muito arrogante e te diminuía muito. Bola pra frente e seja muito feliz. Você não precisa ser sombra de ninguém".
E é claro que também teve quem ainda cultivou aquela famosa esperança: "Espero que seja só uma fase. A família de vocês é linda. Torço pela volta".
Na ocasião, procurado pela reportagem, Patrick alegou que, naquele momento, não iria se manifestar sobre a separação. 
SIMONY ESTÁ FOCADA NO BALÃO MÁGICO
A apresentadora Sonia Abrão, amiga pessoal da cantora, disse em seu programa que ela está se dedicando ao novo projeto do Balão Mágico, ao qual tem um carinho especial. "A Simony não quer falar sobre o assunto porque está totalmente envolvida no novo projeto do Balão Mágico. O casamento terminou, cada um foi para o seu lado. Ela está na casa dela cuidando dos filhos", garantiu a jornalista, horas depois de divulgada a notícia da separação. 
Balão Mágico: Mike, Luciana, Simony e Tob Crédito: Divulgação

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