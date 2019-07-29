"Linda maravilhosa"

Simony e Ana Carolina trocam carícias e selinho em show

Publicado em 29 de julho de 2019 às 11:38 - Atualizado há 6 anos

A cantora Simony, 43, compartilhou foto em que dá um selinho na também cantora Ana Carolina, 44, em suas redes sociais neste domingo (28). O encontro rolou nos bastidores do show de Ana Carolina no Tom Brasil, em São Paulo, parte da turnê "Fogueira em Alto Mar".

"Linda, maravilhosa" escreveu Simony na legenda. "Beijo mesmo", comentou no Stories do Instagram mais tarde sobre o momento.

Nos comentários da publicação, internautas elogiavam as artistas. "Lindas", "rainhas", "talentosas", alguns diziam. Outros questionavam a orientação sexual de Simony: "ela também é lésbica?", escreveu um seguidor.

A foto fez os fãs cogitaram um possível namoro entre as duas. Em resposta a uma seguidora, Simony rebateu: "Não sou mulher de esconder nada. Se eu estivesse com outra mulher o Brasil saberia. Sou intensa e toda forma de amor é válida".

O beijo público surge menos de um mês após Simony anunciar o fim de seu casamento com o empresário Patrick Silva, depois de sete anos juntos. O casal participou do reality show Power Couple em 2016 -foram finalistas. Deste relacionamento, nasceu o pequeno Anthony, 5, um dos quatro filhos de Simony.

Atualmente, Simony diz estar solteira. Já Ana Carolina namora a italiana Chiara Civello, de quem só se reaproximou após romper namoro de quatro anos com a atriz Letícia Lima, no final do ano passado.

Além da ex-apresentadora do Balão Mágico, estavam na plateia do show artistas como Mara Maravilha, Tiago Abravanel e Daniele Hypólito. A apresentação marca os 20 anos de carreira da cantora de MPB.

