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Após doença

Simone e Simaria reaparecem juntas após afastamento dos palcos

No mês passado, a cantora voltou a se sentir mal e foi encaminhada ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou o fim de semana fazendo exames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 19:18

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 19:18

Um problema de saúde de Simaria fez com que a dupla com Simone se afastasse dos palcos por um tempo. A cantora teve tuberculose ganglionar, fato que a obrigou a parar de cantar de abril a agosto deste ano, para passar por tratamento.
Simone e Simaria Crédito: Reprodução/Instagram
Desde então, Simone e Simaria estavam afastadas dos holofotes. Nesta terça-feira, 16, elas surpreenderam os fãs em aparição durante uma campanha publicitária na TV, com a presença do pequeno Henry, fruto do casamento de Simone e Kaká Diniz.
No mês passado, a cantora voltou a se sentir mal e foi encaminhada ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou o fim de semana fazendo exames. Alguns compromissos foram mantidos, mas as apresentações tiveram de ser suspensas. Ainda não há datas para novos show da dupla.
Na ocasião, Simaria publicou, no perfil dela no Instagram, que deveria se afastar novamente dos palcos por problemas de saúde. "Não é fácil ter que parar mais uma vez. Dei, como sempre, o melhor de mim, mas infelizmente ainda não estou pronta para voltar à estrada com a agenda de shows", escreveu.

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