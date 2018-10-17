Simone e Simaria reaparecem juntas após afastamento dos palcos

Um problema de saúde de Simaria fez com que a dupla com Simone se afastasse dos palcos por um tempo. A cantora teve tuberculose ganglionar, fato que a obrigou a parar de cantar de abril a agosto deste ano, para passar por tratamento.

Simone e Simaria Crédito: Reprodução/Instagram

Desde então, Simone e Simaria estavam afastadas dos holofotes. Nesta terça-feira, 16, elas surpreenderam os fãs em aparição durante uma campanha publicitária na TV, com a presença do pequeno Henry, fruto do casamento de Simone e Kaká Diniz.

No mês passado, a cantora voltou a se sentir mal e foi encaminhada ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou o fim de semana fazendo exames. Alguns compromissos foram mantidos, mas as apresentações tiveram de ser suspensas. Ainda não há datas para novos show da dupla.