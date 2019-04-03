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Simaria, da dupla com Simone, diz que gravou novo DVD doente

Após se recuperar de uma tuberculose, cantora vai reduzir número de shows

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:59

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:59
A dupla Simone e Simaria Crédito: Reprodução/Instagram @simoneesimaria
A cantora Simaria, da dupla com Simone, afirmou que gravou o novo DVD "Aperte o Play!" doente, mas que o trabalho a ajudou no processo de recuperação. A declaração foi dada durante entrevista a jornalistas nesta terça-feira (2), no evento de lançamento do projeto, em São Paulo.
"Eu estava muito doente quando fiz o projeto do DVD, mas era uma forma de eu me sentir viva", disse ao ser questionada. No ano passado, Simaria foi diagnosticada com tuberculose e passou por tratamento que a afastou dos palcos.
A cantora explicou que o estúdio de gravação fica dentro de sua casa e que deixava o local quando se sentia fraca. Depois de comer e descansar, ela descia até o local e retomava as produções, junto com o compositor Nivardo Paz.
"Eu estava doente, mas ainda trabalhando numa coisa que eu estava amando fazer e que me fazia bem", afirmou.
Os cuidados com a saúde da cantora fizeram com que a dupla reduzisse o número de shows. A ideia é terminar as apresentações até meia-noite para garantir um período maior de descanso e não afetar a saúde das artistas.
"O que acaba comigo são as noites de sono perdidas. Então, a partir de agora, a gente vai ter menos shows para gente ter um pouco mais de qualidade de vida", explicou Simaria.
A cantora também desabafou sobre as mentiras que ouviu sobre a doença. "Falaram que eu era drogada, que estava na clínica de reabilitação. Eu não bebo: eu faço os outros beberem", respondeu bem-humorada.
O DVD
O novo DVD da dupla é composto por 13 faixas inéditas e uma regravação e foi destacado pela cantora como o mais importante da carreira das irmãs.
Segundo Simone, o repertório do projeto é o ponto forte e o que fez a dupla optar por um formato intimista para a produção.
As faixas românticas predominam no trabalho, como "A Rosa e a Espada", uma canção que ensina a não brigar com o outro, define Simaria.
A dupla estima que cerca de oito canções devem ganhar clipes, entre elas "Abusas", gravada com a participação do latino Joey Montana, uma oportunidade de levar o trabalho das artistas para fora do país.
No Youtube, a primeira faixa divulgada do trabalho já virou hit. "Qualidade de Vida", música no estilo funknejo com a participação de Ludmilla, já teve mais de 50 milhões de visualizações.
Léo Santana e Luan Santana também marcam presença no trabalho das irmãs. "Ele é meu crush", brincou Simone fazendo referência a Luan, a quem chamou de gato.
Ouça o disco abaixo:

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