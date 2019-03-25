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TELEVISÃO

Silvio Santos elogia Tatá Werneck: 'Fazendo entrevista é sensacional'

Ao mesmo tempo, dono do SBT alfineta Claudia Leitte e diz que ela faz show e enche o saco

Publicado em 

25 mar 2019 às 16:53

Publicado em 25 de Março de 2019 às 16:53

25/03/2019 - Os apresentadores Silvio Santos e Tatá Werneck Crédito: Reprodução/ Wilton Junior
Silvio Santos sempre está sempre atento ao que se passa na televisão brasileira, mas o dono do SBT confessou que não conhecia Tatá Werneck, apresentadora do Multishow e, agora, da TV Globo, com o Lady Night.
A declaração foi feita neste domingo, 24, ao longo do Jogo das Três Pistas. Os participantes da atração, a apresentadora Mamma Bruschetta e o cantor Falcão, deveriam adivinhar a seguinte charada: "É baixinha, parece um menino, tem programa de entrevistas".
Porém, só o auditório acertou o nome de Tatá. Depois da resposta, Silvio Santos disse: "Eu nunca tinha visto a Tatá Werneck, nunca. Ela fazendo entrevista é sensacional. Nunca vi igual, alguém fazendo entrevista como ela. Fora de série. Muito boa! Me surpreendeu", ressaltou.
Ao longo do programa, internautas no Twitter comentaram sobre o elogio de Silvio Santos.
Em outra situação do Jogo das Três Pistas, Silvio Santos aproveitou para fazer uma provocação a cantora Claudia Leitte. A charada era: “Artista que tira da vaca, com duas sílabas...Leite. Artista que faz show. Ela faz show e enche o saco...Claudia Leitte”, disse o dono do SBT. A plateia gargalhou.

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