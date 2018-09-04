Silvio Santos 'dispensa' bailarina que errou propaganda em programa

Durante a passagem de uma cena para outra, bailarinas dançam enquanto seguram placas com o nome Jequiti, empresa de cosméticos do grupo. Uma das bailarinas estava com o material de ponta-cabeça. Ao perceber a gafe, o apresentador indagou: "Qual é a que está com a placa virada? Deixa eu ver...Manda embora aquela aí! Meu bem, você não sabe ler? Mas será...vai embora, vai embora, vai embora! Pode ir embora! Rafaela, dispense ela!". A coreógrafa Rafaela Viscardi é coordenadora do balé do SBT.