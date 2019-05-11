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Dia das Mães

Sheron Menezzes chora após cão estragar 1º presente feito pelo filho

"Estou arrasada", afirmou ela chorando em um vídeo postado no Instagram

Publicado em 

11 mai 2019 às 18:09

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 18:09

Sheron Menezzes chora após cachorro estragar 1º presente de Dia das Mães feito pelo filho na creche Crédito: Instagram
A atriz Sheron Menezes, 35, usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira (10), para desabafar após seu cachorro estragar o primeiro presente de Dia das Mães feito pelo filho, Benjamin, de apenas um ano, na escolinha. "Estou arrasada", afirmou ela chorando em um vídeo postado no Instagram.
"Fui botar o Benji no banho, pra dormir e meu cachorro pegou e rasgou tudo. Arrancou as mãozinhas e a foto. Meu primeiro trabalhinho, eu estava tão feliz, tão emocionada com isso. [Fui] idiota também, não guardei. Ele começou a chorar, fui levar para o banho... Estou arrasada", afirmou a atriz mostrando o cartaz rasgado.
Pouco depois, ela voltou às redes sociais para dizer que estava melhor, que ia tentar consertar o trabalho e que, apesar do desabafo, ama seu cachorro. "Uma chacoalhada nos meus sentimentos, que agora estão totalmente desequilibrados. Emoção alegria, orgulho, amor, emoção, amor, emoção... Transbordo tudo", escreveu.
Casada com o empresário Saulo Bernard, Sheron afirma ser uma mãe sentimental e muitas vezes chorona. "Eu choro de cansaço. Eu choro de tristeza pela breve separação. Eu choro por dois peitos já murchos de tanto que acabou de mamar", afirmou ela no início do ano ao comentar o fim de sua licença-maternidade.

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