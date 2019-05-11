Sheron Menezzes chora após cão estragar 1º presente feito pelo filho

Sheron Menezzes chora após cachorro estragar 1º presente de Dia das Mães feito pelo filho na creche Crédito: Instagram

A atriz Sheron Menezes , 35, usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira (10), para desabafar após seu cachorro estragar o primeiro presente de Dia das Mães feito pelo filho, Benjamin, de apenas um ano, na escolinha. "Estou arrasada", afirmou ela chorando em um vídeo postado no Instagram.

"Fui botar o Benji no banho, pra dormir e meu cachorro pegou e rasgou tudo. Arrancou as mãozinhas e a foto. Meu primeiro trabalhinho, eu estava tão feliz, tão emocionada com isso. [Fui] idiota também, não guardei. Ele começou a chorar, fui levar para o banho... Estou arrasada", afirmou a atriz mostrando o cartaz rasgado.

Pouco depois, ela voltou às redes sociais para dizer que estava melhor, que ia tentar consertar o trabalho e que, apesar do desabafo, ama seu cachorro. "Uma chacoalhada nos meus sentimentos, que agora estão totalmente desequilibrados. Emoção alegria, orgulho, amor, emoção, amor, emoção... Transbordo tudo", escreveu.