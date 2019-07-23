INTERAÇÃO

Shawn Mendes faz tatuagem de borboleta desenhada por fã

Garota fez edição da imagem no photoshop e cantor se apaixonou

Publicado em 23 de julho de 2019 às 15:56 - Atualizado há 6 anos

O cantor Shawn Mendes com a tatuagem de um desenho feito por uma fã Crédito: Instagram/@liviatsang

Atento a tudo que ocorre nas redes sociais, Shawn Mendes flagrou uma arte de uma tatuagem feita no Photoshop por uma fã. Ela fez o desenho de uma borboleta no braço em uma fotografia do cantor.

O que a garota não esperava é que o próprio Shawn Mendes comentasse a publicação na rede social. "Espere, isso é incrível", comentou o cantor, que pediu a imagem por mensagem direta no Twitter. No domingo passado, dia 21, Shawn postou nas redes sociais o processo de feitura da tatuagem baseada no desenho, para a surpresa dos seus seguidores.

