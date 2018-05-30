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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Sem espaço no 'JN', Maju Coutinho faz previsão do tempo no Instagram

Apresentadora ficou de fora da edição devido à intensa cobertura sobre a paralisação dos caminhoneiros

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 16:12
Maju Coutinho apresentando a previsão do tempo no Jornal Nacional Crédito: Reprodução/TV Globo
Pela segunda vez no mês, Maju Coutinho fez a previsão do tempo nas redes sociais após não ter espaço no "Jornal Nacional" desta terça-feira, 29, devido à intensa cobertura sobre a paralisação dos caminhoneiros.
Ela postou um vídeo no Instagram, replicado no Twitter, do que ela tradicionalmente apresenta no noticiário. "Não tem previsão no JN, mas tem na internet e tem frente fria chegando, gente", diz Maju no começo do vídeo.
Nos comentários, um internauta se frustrou com a ausência da apresentadora no programa. "Editor do JN, qual a falta que faria 30 segundos para Maju mostrar todo seu talento quando se perde um minuto só nos retornos das reportagens externas? Sem falar na duplicidade de informação pelo pessoal da bancada e dos repórteres locais", escreveu.
No começo do mês, Maju fez outra previsão na rede social, um dia após o desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida após um incêndio no Largo do Paiçandu, no centro de São Paulo.

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