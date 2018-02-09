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Internacional

Selton Mello vai dirigir seu primeiro filme em Hollywood

Segundo o ator, os produtores, que já lhe conheciam, assistiram a 'O Filme da Minha Vida', gostaram do trabalho e ofereceram a oportunidade de dirigir o novo filme
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 12:58

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 12:58

Selton Mello Crédito: Reprodução/Instagram @seltonmello
O ator e diretor Selton Mello vai fazer sua estreia em Hollywood, atrás das câmeras, com o drama musical "Cathedral City", de acordo com a revista "Variety". O filme tem roteiro de John Newman e será produzido pela Zero Gravity Management, a produtora por trás de séries como "Ozark" e filmes como "Beasts of No Nation".
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Segundo o ator, os produtores, que já lhe conheciam, assistiram a "O Filme da Minha Vida", gostaram do trabalho e ofereceram a oportunidade de dirigir o novo filme - que ainda não tem data de estreia prevista.
"O filme apresenta Glenn Kovelsky, um músico esperto mas espetacularmente autodestrutivo", diz Mello à revista americana. O personagem descobre que não foi convidado para o funeral do pai, mas logo fica sabendo que o velho tinha uma vida secreta em Cathedral City, o que o leva a uma jornada de descobrimento do passado, e, no fim, do amor.

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