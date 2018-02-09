Selton Mello vai dirigir seu primeiro filme em Hollywood

Selton Mello Crédito: Reprodução/Instagram @seltonmello

O ator e diretor Selton Mello vai fazer sua estreia em Hollywood, atrás das câmeras, com o drama musical "Cathedral City", de acordo com a revista "Variety". O filme tem roteiro de John Newman e será produzido pela Zero Gravity Management, a produtora por trás de séries como "Ozark" e filmes como "Beasts of No Nation".

Segundo o ator, os produtores, que já lhe conheciam, assistiram a "O Filme da Minha Vida", gostaram do trabalho e ofereceram a oportunidade de dirigir o novo filme - que ainda não tem data de estreia prevista.