Home
>
Famosos
>
Se recuperando de lesão, Neymar rebola até o chão no carnaval

Se recuperando de lesão, Neymar rebola até o chão no carnaval

Jogador até poucos dias atrás usava muletas para se apoiar, mas na noite desta sexta (1º) já estava sambando e indo até o chão no Carnaval de Salvador