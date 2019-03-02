Se recuperando de lesão, Neymar rebola até o chão no carnaval

Neymar rebolou até o chão no Carnaval de Salvador três dias após abandonar muletas por culpa de lesão no pé direito Crédito: Reprodução/Instagram @pida

Neymar está há semanas se recuperando de uma lesão sofrida no quinto metatarso do pé direito e recentemente conseguiu abandonar as muletas que estava usando para se apoiar. Mas o craque não resistiu aos agitos da folia e caiu no samba no Carnaval de Salvador, na noite desta sexta-feira (1º).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o jogador ex-namorado de Bruna Marquezine surge rebolando até o chão sem demonstrar qualquer dificuldade. Em um perfil de famosos do Instagram, os internautas não perdoaram e fizeram piada com a cena.

Na filmagem, Neymar aparece ao lado de seus parças, do bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina e da atriz Claudia Raia.

"Para jogar até o dedo dói. Mas para a farra está tudo perfeito. Brasileiro e os seus jeitinhos", disse uma seguidora. Outro, comentou: "Milagre! O pé do menino Ney sarou!". Uma outra seguidora escreveu: "Calma, gente, no próximo jogo ele se machuca de novo".

"ABAIXA QUE É TIRO"

Na gravação, Neymar dança ao som de "Abaixa Que é Tiro", do Parangolé. A dança acontece três dias depois de o craque abandonar as muletas.

Em sua festa de aniversário em Paris, Neymar chegou a personalizar muletas para que elas combinassem com o seu look, um blazer vermelho.