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Tchau, muletas!

Se recuperando de lesão, Neymar rebola até o chão no carnaval

Jogador até poucos dias atrás usava muletas para se apoiar, mas na noite desta sexta (1º) já estava sambando e indo até o chão no Carnaval de Salvador

Publicado em 02 de Março de 2019 às 19:11

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

02 mar 2019 às 19:11
Neymar rebolou até o chão no Carnaval de Salvador três dias após abandonar muletas por culpa de lesão no pé direito Crédito: Reprodução/Instagram @pida
Neymar está há semanas se recuperando de uma lesão sofrida no quinto metatarso do pé direito e recentemente conseguiu abandonar as muletas que estava usando para se apoiar. Mas o craque não resistiu aos agitos da folia e caiu no samba no Carnaval de Salvador, na noite desta sexta-feira (1º).
Em vídeos que circulam nas redes sociais, o jogador ex-namorado de Bruna Marquezine surge rebolando até o chão sem demonstrar qualquer dificuldade. Em um perfil de famosos do Instagram, os internautas não perdoaram e fizeram piada com a cena. 
Na filmagem, Neymar aparece ao lado de seus parças, do bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina e da atriz Claudia Raia. 
"Para jogar até o dedo dói. Mas para a farra está tudo perfeito. Brasileiro e os seus jeitinhos", disse uma seguidora. Outro, comentou: "Milagre! O pé do menino Ney sarou!". Uma outra seguidora escreveu: "Calma, gente, no próximo jogo ele se machuca de novo". 
"ABAIXA QUE É TIRO"
Na gravação, Neymar dança ao som de "Abaixa Que é Tiro", do Parangolé. A dança acontece três dias depois de o craque abandonar as muletas. 
Em sua festa de aniversário em Paris, Neymar chegou a personalizar muletas para que elas combinassem com o seu look, um blazer vermelho. 
O jogador deve voltar a Paris até o início da próxima semana para acompanhar à partida do PSG contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões. 

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