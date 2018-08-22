Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corda bamba

'Se eu for demitido, não é o fim do mundo', diz Leo Dias

Após saída de Mara Maravilha do 'Fofocalizando', do SBT, Silvio Santos já alertou que futuro do programa é incerto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 12:39

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 12:39

. Crédito: Reprodução/Instagram @leodias
Leo Dias, um dos integrantes do programa Fofocalizando, do SBT, 'alfinetou' novamente Mara Maravilha, afastada da atração pela emissora na última sexta-feira, 17.
Mara parabeniza SBT pelo aniversário da emissora, após saída de programa
Após a exibição do primeiro Fofocalizando sem a presença de Mara, o Leo publicou uma foto em seu Instagram com a legenda: "Voltamos com tudo! Obrigado pela audiência de hoje!".
Um de seus seguidores comentou: "Vai rindo... Você é o próximo". Na sequência, sua resposta: "Amor, se eu for demitido, é lógico que eu vou ficar triste. Mas não é o fim do mundo para mim.
"Eu tenho três empregos e a pessoa (qualquer pessoa) precisa se renovar sempre", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados