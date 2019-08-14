Sasha Meneghel dança com crianças angolanas em viagem à África

Sasha Meneghel, 21, foi para Angola, na África do Sul, em uma viagem humanitária. Em vídeos e fotos publicados nas redes sociais nesta terça-feira (13) por seus amigos, a filha da apresentadora Xuxa aparece brincando e dançando com crianças atendidas em Luanda pela ONG Baluarte.
No final de março, Bruna Marquezine, uma das melhores amigas de Sasha, foi voluntária no mesmo projeto. Na ocasião, a atriz escreveu em seu Instagram como a experiência foi transformadora para ela.
"Espero ter feito por vocês pelo menos um pouco do que vocês fizeram por mim. Não volto pra casa como saí. Fui transformada. Feita nova [...] Serei sempre grata por cada olhar afetuoso, por cada sorriso genuíno, por cada abraço casa, por cada palavra edificante, por toda a generosidade e por honrarem a minha vida mesmo quando não me achei merecedora"
Sasha, que mora e estuda nos Estados Unidos, aproveita as férias da faculdade de moda para realizar o trabalho beneficente.