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Solidária

Sasha Meneghel dança com crianças angolanas em viagem à África

Filha de Xuxa esteve em viagem humanitária no local

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 05:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 05:21
Crédito: Reprodução/Instagram @sashameneghel
Sasha Meneghel, 21, foi para Angola, na África do Sul, em uma viagem humanitária. Em vídeos e fotos publicados nas redes sociais nesta terça-feira (13) por seus amigos, a filha da apresentadora Xuxa aparece brincando e dançando com crianças atendidas em Luanda pela ONG Baluarte. 
> Xuxa nega namoro de Sasha com José Loreto: "Graças a Deus"
No final de março, Bruna Marquezine, uma das melhores amigas de Sasha, foi voluntária no mesmo projeto. Na ocasião, a atriz escreveu em seu Instagram como a experiência foi transformadora para ela. 
"Espero ter feito por vocês pelo menos um pouco do que vocês fizeram por mim. Não volto pra casa como saí. Fui transformada. Feita nova [...] Serei sempre grata por cada olhar afetuoso, por cada sorriso genuíno, por cada abraço casa, por cada palavra edificante, por toda a generosidade e por honrarem a minha vida mesmo quando não me achei merecedora" 
Sasha, que mora e estuda nos Estados Unidos, aproveita as férias da faculdade de moda para realizar o trabalho beneficente.

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