Sasha Meneghel dança com crianças angolanas em viagem à África

"Espero ter feito por vocês pelo menos um pouco do que vocês fizeram por mim. Não volto pra casa como saí. Fui transformada. Feita nova [...] Serei sempre grata por cada olhar afetuoso, por cada sorriso genuíno, por cada abraço casa, por cada palavra edificante, por toda a generosidade e por honrarem a minha vida mesmo quando não me achei merecedora"