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Sasha ensina moda africana para jovens da Angola

Filha de Xuxa e Luciano Szafir fez a atividade em uma escola que recebe ajuda humanitária para mães viúvas e famílias dos alunos; assista

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 13:36
Sasha orientou meninas na produção de vestidos com tecidos africanos Crédito: Aldeia Nissi
Sasha Meneghel, de 21 anos, participou de projetos sociais durante seu intercâmbio em Angola, do qual retornou no último domingo, 18.
Dentre as atividades, a jovem, que estuda moda em Nova York, deu aula para meninas angolanas sobre a utilização de panos africanos na escola Sebastiana Garcia, que recebe ajuda humanitária por meio do projeto social Aldeia Nissi.
> Sasha Meneghel dança com crianças angolanas em viagem à África
A instituição compartilhou um vídeo de Sasha ensinando as jovens a montar suas próprias roupas. Em seguida, elas desfilaram sob aplausos dos demais alunos. "A alegria destas meninas e meninos nos contagiou e nos fez vibrar com tanta felicidade", escreveu a equipe da Aldeia no Instagram.
"Que dia, sério. Muita gratidão de ter feito parte disso, ter visto o talento e a garra deles de pertinho. Tenho certeza que é só começo", respondeu Sasha.
> Casal? Sasha e José Loreto estão se conhecendo melhor, diz colunista
No último domingo, 18, Xuxa disse estar orgulhosa da filha e declarou que esteve com ela em pensamento durante o trabalho em Angola: "Você é meu orgulho, Sashita". A apresentadora compartilhou um vídeo em que Sasha aparece com duas crianças angolanas no colo, que mandam beijos para a Xuxa. "Te amo, mãe", disse.

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