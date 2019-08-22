Sasha ensina moda africana para jovens da Angola

Sasha orientou meninas na produção de vestidos com tecidos africanos Crédito: Aldeia Nissi

Sasha Meneghel, de 21 anos, participou de projetos sociais durante seu intercâmbio em Angola, do qual retornou no último domingo, 18.

Dentre as atividades, a jovem, que estuda moda em Nova York, deu aula para meninas angolanas sobre a utilização de panos africanos na escola Sebastiana Garcia, que recebe ajuda humanitária por meio do projeto social Aldeia Nissi.

A instituição compartilhou um vídeo de Sasha ensinando as jovens a montar suas próprias roupas. Em seguida, elas desfilaram sob aplausos dos demais alunos. "A alegria destas meninas e meninos nos contagiou e nos fez vibrar com tanta felicidade", escreveu a equipe da Aldeia no Instagram.

"Que dia, sério. Muita gratidão de ter feito parte disso, ter visto o talento e a garra deles de pertinho. Tenho certeza que é só começo", respondeu Sasha.