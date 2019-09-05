Home
Sargento do exército é eleito Mister Brasil CNB 2019

Ítalo é o primeiro negro da história do Mister Brasil CNB a alcançar o título máximo da beleza masculina; o militar representará o país na etapa internacional do concurso em dezembro, na Polônia