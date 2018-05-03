Sandra Bullock diz que ficou 'paralisada' após ser assediada

Sandra Bullock no filme "Premonições" Crédito: Divulgação

Sandra Bullock disse que ficou "paralisada" após ter sido assediada sexualmente na adolescência. "Aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. E você fica paralisada até certo ponto, pensando: 'alguém acreditará em mim?'", disse a atriz à revista InStyle.

Sandra doou US$ 500 mil para a campanha Time's Up e disse que sente que é seu dever ajudar outras vítimas. "É fácil dar dinheiro para pessoas que são incrivelmente corajosas e sinceras", afirmou.

O movimento Time's Up, contra o assédio sexual, foi fundado no começo de 2018 por atrizes e celebridades de Hollywood.

"Mas Time's Up não é apenas sobre atrizes - é sobre a mãe solteira que foi abusada, intimidada e sofreu assédio sexual e está tentando fazer os dias mais seguros", disse.

A atriz afirmou que é dever das mulheres fazer o possível para ajudar. "Eu posso dizer com segurança que não há uma pessoa que eu conheça que não tenha experimentado alguma forma de assédio ou que não conheça alguém (com quem aconteceu)", disse.