Sandra Annenberg exibe blusa de tricô que ela mesma fez na quarentena

Sandra Annenberg decidiu mostrar um pouquinho para os seguidores como tem usado o tempo enquanto cumpre as medidas de isolamento impostas pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. Em seu perfil do Instagram, a jornalista da Globo exibiu uma blusa de tricô que ela mesma fez durante a quarentena.
"Estou muito orgulhosa! Eu que fiz esta blusa. O reencontro com o tricô nestes dias gélidos aqueceu meu coração", escreveu ela, em post que fez até pose para mostrar o modelito.
"A cada ponto, um aprendizado.E o erro faz parte da trama. Podemos assumi-lo desde que sua presença não nos incomode. Ou consertá-lo? E isso dá trabalho! Há que desmanchar, respirar fundo e recomeçar", complementou ela na legenda.