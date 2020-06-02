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Isolamento rendendo!

Sandra Annenberg exibe blusa de tricô que ela mesma fez na quarentena

'Orgulhosa', disse a jornalista da Globo, ao exibir resultado de trabalhos manuais que está fazendo enquanto se mantém isolada pela pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 08:54

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 08:54

A jornalista Sandra Annenberg
A jornalista Sandra Annenberg Crédito: Reprodução/Instagram @sandra.annenberg.real
Sandra Annenberg decidiu mostrar um pouquinho para os seguidores como tem usado o tempo enquanto cumpre as medidas de isolamento impostas pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. Em seu perfil do Instagram, a jornalista da Globo exibiu uma blusa de tricô que ela mesma fez durante a quarentena. 
"Estou muito orgulhosa! Eu que fiz esta blusa. O reencontro com o tricô nestes dias gélidos aqueceu meu coração", escreveu ela, em post que fez até pose para mostrar o modelito. 

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"A cada ponto, um aprendizado.E o erro faz parte da trama. Podemos assumi-lo desde que sua presença não nos incomode. Ou consertá-lo? E isso dá trabalho! Há que desmanchar, respirar fundo e recomeçar", complementou ela na legenda. 

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