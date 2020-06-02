Sandra Annenberg exibe blusa de tricô que ela mesma fez na quarentena

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Estou muito orgulhosa ! Eu que fiz esta blusa. O reencontro com o tricô nestes dias gélidos aqueceu meu coração. A cada ponto, um aprendizado. E o erro faz parte da trama. Podemos assumí-lo desde que sua presença não nos incomode. Ou consertá-lo E isso dá trabalho ! Há que desmanchar, respirar fundo e recomeçar. E, pra arrematar, uma das maiores lições: Nunca dê um nó, eles aparecem demais ! Obrigada @crisbertoluci , Maga Da Bruxaria Têxtil, pelos ensinamentos e por tricotar comigo ! Como é lindo tecer a vida com as próprias mãos !