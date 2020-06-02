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Suposto namorado de Gugu, Thiago Salvático desiste de briga por herança

Em comunicado feito pelos advogados do chef de cozinha, Thiago alega questões de 'foro íntimo' para abandonar a ação que pedia reconhecimento de união estável; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 08:34

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 08:34

O chef de cozinha Thiago Salvático e o apresentador Gugu Liberato em Paris, na França
O chef de cozinha Thiago Salvático e o apresentador Gugu Liberato em Paris, na França Crédito: Reprodução/Instagram
Thiago Salvático, apontado como namorado de Gugu Liberato, desistiu da ação que buscava reconhecimento de união estável na Justiça com o apresentador. Segundo comunicado desta segunda (1°), o chef de cozinha decidiu abandonar o caso por questões de "foro íntimo". 
"Thiago Borges Salvático, por seus advogados, nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem movida contra João Augusto Di Matteo Liberato e outros, em curso perante esse juízo, vem respeitosamente à presença de V. Exa., com fundamento no artigo 485, parágrafo 5º do Código de Processo Civil (CPC), desistir da presente demanda, por razões de foro íntimo. Nesse contexto, o autor requer se digne V.Exa. de homologar por sentença a presente desistência, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC", declararam os advogados de Salvático, segundo informações da revista Contigo!. 

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