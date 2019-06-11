'Salvou a minha vida', diz namorada de ator morto de 'Chiquititas'

Rafael Miguel, Isabela Tibcherani, 18, afirmou que o rapaz salvou a sua vida. "Ele salvou a minha vida. Os pais dele criaram um príncipe." A namorada do ator, 18, afirmou que o rapaz salvou a sua vida. "Ele salvou a minha vida. Os pais dele criaram um príncipe."

Isabela Tibcheranin e o namorado, Rafael Miguel Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelmiguelreal

A declaração foi dada na saída do enterro de Rafael e dos pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, realizado. A tarde desta segunda (10) na zona sul de São Paulo.

Rafael e os pais foram mortos a tiros na tarde deste domingo enquanto chegavam à casa da namorada do rapaz, no bairro Pedreira (zona sul de SP). O suspeito fugiu.

Isabela saiu do local às pressas cercada por amigos e acompanhada do advogado, que se apresentou como Wellington Lima dos Santos.

Além dela, familiares, ex-colegas de elenco de "Chiquititas" de Rafael, vizinhos, fãs e muitos curiosos estiveram presentes no cemitério.