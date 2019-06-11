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Polícia busca suspeito

'Salvou a minha vida', diz namorada de ator morto de 'Chiquititas'

Rafael e os pais foram mortos a tiros na tarde deste domingo enquanto chegavam à casa da namorada do rapaz

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2019 às 11:03
A namorada do ator Rafael Miguel, Isabela Tibcherani, 18, afirmou que o rapaz salvou a sua vida. "Ele salvou a minha vida. Os pais dele criaram um príncipe."
Isabela Tibcheranin e o namorado, Rafael Miguel Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelmiguelreal
A declaração foi dada na saída do enterro de Rafael e dos pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, realizado. A tarde desta segunda (10) na zona sul de São Paulo
> Polícia procura por comerciante que matou ator Rafael Miguel
Rafael e os pais foram mortos a tiros na tarde deste domingo enquanto chegavam à casa da namorada do rapaz, no bairro Pedreira (zona sul de SP). O suspeito fugiu.
Isabela saiu do local às pressas cercada por amigos e acompanhada do advogado, que se apresentou como Wellington Lima dos Santos. 
Além dela, familiares, ex-colegas de elenco de "Chiquititas" de Rafael, vizinhos, fãs e muitos curiosos estiveram presentes no cemitério. 
A família foi aplaudida por centenas de pessoas durante o enterro. Rafael tem duas irmãs, Isabelly Victoria Miguel, 13, e Camilla Miguel, 26.

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