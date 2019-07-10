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Quando está solteira

'Saio transando com qualquer coisa que cruze o caminho', diz Anitta

Cantora deixou claro que faz isso quando está solteira; atualmente, a Poderosa namora Pedro Scooby, ex de Luana Piovani
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2019 às 11:04

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 11:04

A cantora Anitta, 26, usou as redes sociais para fazer uma revelação bastante ousada. De acordo com ela, estar namorando o surfista Pedro Scooby, 30, atualmente é a melhor coisa que poderia ter acontecido. O motivo é curioso: segundo a artista, quando está solteira ela gosta de transar com qualquer coisa que cruze o seu caminho.
A cantora Anitta no MTV Miaw 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @na.real.anitta
A declaração foi dada em espanhol. Anitta está na Colômbia divulgando seus trabalhos e participando de programas de rádio. Mas nas horas vagas ela conta que gosta de passear pela região e encontra muita gente bonita.
"Estou muito feliz que hoje tenho um namorado. Isso é incrível, porque se fosse antes, vindo para cá, que a cada lugar que você entra tem uma pessoa bonita, um cara lindo, uma mulher linda, seria louco. Não deixaria nada sem passar por mim depois de um tempo viajando pela Colômbia, porque o que foi isso", disse.
Ela completou o raciocínio: "Vocês sabem que eu, quando estou solteira, saio transando com qualquer coisa que cruze meu caminho. Homem, mulher, cachorro. Não, cachorro não pode", revelou.
"Então acho que foi Deus que colocou meu namorado em minha vida neste momento, para que eu fique mais tranquila", afirmou a artista, que lança no país o single 'Rosa'.

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