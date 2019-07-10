'Saio transando com qualquer coisa que cruze o caminho', diz Anitta

Anitta, 26, usou as redes sociais para fazer uma revelação bastante ousada. De acordo com ela, estar namorando o surfista solteira ela gosta de transar com qualquer coisa que cruze o seu caminho. A cantora, 26, usou as redes sociais para fazer uma revelação bastante ousada. De acordo com ela, estar namorando o surfista Pedro Scooby , 30, atualmente é a melhor coisa que poderia ter acontecido. O motivo é curioso: segundo a artista, quando estáela gosta decom qualquer coisa que cruze o seu caminho.

A cantora Anitta no MTV Miaw 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @na.real.anitta

A declaração foi dada em espanhol. Anitta está na Colômbia divulgando seus trabalhos e participando de programas de rádio. Mas nas horas vagas ela conta que gosta de passear pela região e encontra muita gente bonita.

"Estou muito feliz que hoje tenho um namorado. Isso é incrível, porque se fosse antes, vindo para cá, que a cada lugar que você entra tem uma pessoa bonita, um cara lindo, uma mulher linda, seria louco. Não deixaria nada sem passar por mim depois de um tempo viajando pela Colômbia, porque o que foi isso", disse.

Ela completou o raciocínio: "Vocês sabem que eu, quando estou solteira, saio transando com qualquer coisa que cruze meu caminho. Homem, mulher, cachorro. Não, cachorro não pode", revelou.