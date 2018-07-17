Sabrina Sato mostra encontro com Maisa Silva no Instagram

Sabrina Sato e Maísa Silva posam juntas para campanha Crédito: Instagram / @sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato, grávida há cerca de cinco meses, se encontrou com a atriz Maisa Silva na última segunda-feira, 16, para a gravação de uma campanha publicitária realizada em uma praia paulista. As duas compartilharam o momento em suas redes sociais.

"Com as minhas lindas em um trabalho maravilhoso!", escreveu Sabrina. "Uma honra fazer parte dessa campanha com essas mulheres maravilhosas", postou Maisa.