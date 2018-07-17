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Sabrina Sato mostra encontro com Maisa Silva no Instagram

Apresentadora e atriz realizaram gravação em praia juntas

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 16:05
Sabrina Sato e Maísa Silva posam juntas para campanha Crédito: Instagram / @sabrinasato
A apresentadora Sabrina Sato, grávida há cerca de cinco meses, se encontrou com a atriz Maisa Silva na última segunda-feira, 16, para a gravação de uma campanha publicitária realizada em uma praia paulista. As duas compartilharam o momento em suas redes sociais.
"Com as minhas lindas em um trabalho maravilhoso!", escreveu Sabrina. "Uma honra fazer parte dessa campanha com essas mulheres maravilhosas", postou Maisa.
Além das duas, também estavam presentes as blogueiras Jéssica Lopes e Evelyn Regly. À noite, as meninas também compartilharam momentos do jantar do qual participaram - e fizeram um registro do encontro com os surfistas Gabriel e Sophia Medina.

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