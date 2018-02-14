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Acessório inusitado

Sabrina Sato explica a 'coleira' que usou no carnaval

Sabrina usou uma gargantilha escrito 'Duda', em referência a seu noivo, o ator Duda Nagle
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 19:42

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 19:42

Sabrina Sato brilhou no camarote da Sapucaí, no último dia de desfile Crédito: Reprodução Intagram
Sabrina Sato fez diversas referências em seus looks durante o carnaval deste ano. Pinah Ayoub, Luiza Brunet e Isabelita dos Patins foram alguns dos ícones do carnaval brasileiro que a apresentadora resolveu homenagear. Além disso, ela também se fantasiou de Luma de Oliveira, recriando um visual da atriz usado no carnaval de 1998. Na ocasião, Luma desfilou pela escola Tradição, no Rio de Janeiro, e usou uma coleira escrito "Eike", se referindo a Eike Batista, seu marido na época.
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Em sua releitura, Sabrina usou uma gargantilha escrito "Duda", em referência a seu noivo, o ator Duda Nagle. O acessório foi considerado polêmico em seu perfil no Instagram, rede social em que a apresentadora divulgou o look, e dividiu opiniões . "Por favor, tira essa coleira", dizia um internauta." Você não é bichinho de estimação que foi pro banho no pet e voltou enfeitada", comentou outra pessoa. A própria Sabrina utilizou o espaço dos comentários para dar a sua opinião: "Não tem nada mais feminista do que a gente homenagear outra mulher. Não é verdade?", escreveu.
Esta não foi a única referência ao look de Luma de Oliveira na Sapucaí. Durante o desfile da Unidos da Tijuca, o homenageado da noite foi o ator Miguel Falabella. Marisa Orth, que foi rainha da bateria, usou a mesma coleira com a palavra "Caco", nome do personagem de Falabella na série Sai de Baixo, em que a dupla representava um par romântico.

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