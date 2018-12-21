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Sabrina Sato e Duda Nagle publicam foto com rosto de Zoe à mostra

Primeira filha do casal nasceu em 29 de novembro após 41 semanas de gestação e 20 horas de trabalho de parto

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 16:21
21/12/2018 - Sabrina Sato, Duda Nagle e Zoe na primeira foto em família publicada pelo ator Crédito: Instagram/dudanagle
Sabrina Sato e Duda Nagle mataram a curiosidade do público ao mostrar completamente o rosto de Zoe, primeira filha do casal. Na noite desta quinta-feira, 20, cada um publicou em sua rede social uma foto com a menina nos braços.
A apresentadora foi a primeira a compartilhar a imagem com seus seguidores no Instagram. Na foto, em preto e branco, ela aparece nua da cintura para cima, abraçada a Zoe, que se apoia em seu peito. "Maior amor do mundo", escreveu na Sabrina na legenda.
Cerca de uma hora depois, Duda Nagle dividiu com os fãs uma selfie em que está sob o sol com a filha. "Lindinha", "fofinha" e "gatinha" foram os elogios dos seguidores postados na foto dele. Alguns já consideram que Zoe se parece com Sabrina.
A mãe do ator, Leda Nagle, já tinha dado um vislumbre do rosto da neta logo após o nascimento da menina. Foi a primeira vez que o público pôde ter uma ideia do rostinho da primogênita do casal.

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