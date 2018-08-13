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Polêmica

Ruby Rose deleta seu Twitter e critica mulheres e comunidade LGBT

Atriz escalada para protagonizar 'Batwoman' fez desabafo antes de deixar rede social

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 14:15
A atriz norte-americana Ruby Rose Crédito: Reprodução/Instagram @rubyrose
A atriz norte-americana Ruby Rose deixou o Twitter após reação negativa ao anúncio de que ela fará a heroína Batwoman em uma série de mesmo nome na emissora The CW. As críticas vinham desde sua capacidade de ser atriz até mesmo por não ser a atriz lésbica ideal para o papel. Antes de apagar sua conta na rede social, Ruby fez uma crítica às mulheres e à comunidade LGBT que não gostaram da sua escolha para o papel, alegando que ela não seria lésbica
"Onde surgiu essa conversa de 'Ruby não é lésbica então ela não pode ser a Batwoman - isso deve ser a coisa mais ridícula que eu já li. Eu saí do armário aos 12 anos? Pelos últimos cinco anos tive que lidar com críticas como 'ela é muito gay' e agora vocês mudam de opinião assim? Eu não mudei. Queria que nós nos apoiássemos em nossas jornadas", escreveu a atriz, segundo o site Deadline.
"Quando mulheres e minorias se juntam nós somos imbatíveis... quando nós começamos a nos destruir causamos muito mais danos do que qualquer outro grupo. Só queria que mulheres e a comunidade LGBT se apoiassem mais. Queria que fôssemos um pouco mais gentis. Este está sendo um ano maluco, especialmente este ano", continuou.
"Estou ansiosa para sair do Twitter e dormir mais do que quatro horas por noite enquanto foco minha energia nos meus dois próximos projetos. Se precisarem de mim, estarei no meu 'Batfone'", completou Ruby.

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