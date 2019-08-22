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Em São Paulo

Rubens Barrichello coloca mansão milionária à venda; fotos

Valor do condomínio é R$ 10,4 mil e morador tem que pagar R$ 1,4 mil de taxa do Clube Hípico

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 19:01
Mansão de Rubens Barrichello é colocada à venda por R$ 22 milhões Crédito: ImovelWeb/Divulgação
A mansão do piloto Rubens Barrichello, 47, localizada em um condomínio de luxo na cidade de Bragança Paulista (85 km de SP), está à venda por R$ 22 milhões. O imóvel, projetado pelo arquiteto João Armentano, tem área construída de 1.600 m2 e oito suítes.
Segundo anúncio divulgado no site Imovelweb, a casa tem um custo mensal de manutenção de R$ 13.940. Só o valor do condomínio é de R$ 10,4 mil. Além disso, há ainda o IPTU (R$ 2.140 por mês), e uma taxa do Clube Hípico, no valor de R$ 1,4 mil por mês. 
Crédito: ImovelWeb/Divulgação
Ainda de acordo com a descrição do site, o imóvel tem hall de entrada com pé direito duplo, sala de estar com dois ambientes, sala de jantar, sala íntima com TV, home theater e lavabo. Há também piscina, jacuzzi, sauna, salão de jogos, quadra de tênis, mini campo de futebol gramado, uma residência para caseiros e playground. 
Crédito: ImovelWeb/Divulgação
Nas fotos divulgadas, é possível ver miniaturas de carros de Fórmula 1 e macacões de corrida usados pelo piloto. 
Em junho, Barrichello anunciou o término do seu casamento com Silvana. Eles foram casados por 22 anos e têm dois filhos, Eduardo e Fernando Barrichello. À reportagem, a assessoria de imprensa do piloto disse que a separação acontece por uma "divergência de ideias".
Os dois seguem morando na Flórida (EUA). Barrichello não tem planos, ao menos por enquanto, de voltar para o Brasil. Segundo sua assessoria, ele não engatou nenhum novo romance.

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