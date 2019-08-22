Rubens Barrichello coloca mansão milionária à venda; fotos

Mansão de Rubens Barrichello é colocada à venda por R$ 22 milhões Crédito: ImovelWeb/Divulgação

A mansão do piloto Rubens Barrichello, 47, localizada em um condomínio de luxo na cidade de Bragança Paulista (85 km de SP), está à venda por R$ 22 milhões. O imóvel, projetado pelo arquiteto João Armentano, tem área construída de 1.600 m2 e oito suítes.

Segundo anúncio divulgado no site Imovelweb, a casa tem um custo mensal de manutenção de R$ 13.940. Só o valor do condomínio é de R$ 10,4 mil. Além disso, há ainda o IPTU (R$ 2.140 por mês), e uma taxa do Clube Hípico, no valor de R$ 1,4 mil por mês.

Crédito: ImovelWeb/Divulgação

Ainda de acordo com a descrição do site, o imóvel tem hall de entrada com pé direito duplo, sala de estar com dois ambientes, sala de jantar, sala íntima com TV, home theater e lavabo. Há também piscina, jacuzzi, sauna, salão de jogos, quadra de tênis, mini campo de futebol gramado, uma residência para caseiros e playground.

Crédito: ImovelWeb/Divulgação

Nas fotos divulgadas, é possível ver miniaturas de carros de Fórmula 1 e macacões de corrida usados pelo piloto.

Em junho, Barrichello anunciou o término do seu casamento com Silvana. Eles foram casados por 22 anos e têm dois filhos, Eduardo e Fernando Barrichello. À reportagem, a assessoria de imprensa do piloto disse que a separação acontece por uma "divergência de ideias".