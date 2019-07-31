Festão

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça planejam bodas de 60 anos

Rosamaria e Mauro se conheceram em 1957

Publicado em 31 de julho de 2019 às 12:34 - Atualizado há 6 anos

Os atores Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça: bodas de 60 anos de casamento Crédito: Divulgação/Reprodução

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça completam no próximo domingo (4) seis décadas juntos. Segundo informações do colunista Amaury Jr, o festão vai acontecer em hotel e resort de luxo do Rio de Janeiro. Na lista de convidados, celebridades como Fernanda Montenegro, Zezé Motta, Juliana Paes, Klebber Toledo e Ana Botafogo.

O evento é organizado pelo promoter Vinícius Belo e terá menu assinado pelo chef Valdir Ramos, de Pernambuco.

Rosamaria e Mauro se conheceram em 1957, quando ela entrou na peça "Rua São Luis, 27, 8º andar". O cupido do casal, de acordo com Amaury Jr, foi Raul Cortez. Os atores selaram união em 2959.

