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SUCESSO

Rodrigo Santoro chega a 15 anos de carreira no exterior

Ator hoje está em produções dos Estados Unidos, Portugal e Brasil

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:18

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:18

Rodrigo Santoro Crédito: Daniel Klajmic/ GQ Divulgação
Com 15 anos de carreira internacional, o ator Rodrigo Santoro, 43, afirma que o conceito de fama é relativo e que esse nunca foi o seu foco. "Isso [a fama] não tem controle e não sustenta. O que sustenta é o que é feito, o trabalho, a obra. O resto é consequência", afirmou ele em entrevista à revista GQ.
"A gente lida com as opiniões das pessoas. Você não pode trabalhar para agradar uma opinião que você nem sabe de onde veio. Se colocar o foco nisso, estou no escuro. Estou sempre conectado com as histórias", completa o ator, que volta aos Estados Unidos agora, após uma temporada no Rio de Janeiro.
> Rodrigo Santoro fará participação especial no longa 'Turma da Mônica - Laços'
De Petrópolis, no Rio, Santoro, que começou fazendo pequenos papéis em novelas da Globo, toca atualmente sete diferentes projetos. Entre eles está a gravação da série "Reprisal", da plataforma de streaming Hulu; a terceira temporada de Westworld, da HBO; e a série portuguesa "Solteira e Boa Rapariga" (RPT1). 
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"O que eu busco em uma performance não é ser genial, é desaparecer". É assim que @rodrigosantoro define a construção de seus personagens – atualmente são sete projetos em andamento, seja na pele de ex-lutador em uma gangue ou como um certo Louco-bonzinho dos gibis. Talvez esta seja a receita para um sucesso que já dura 25 anos e que celebramos na primeira edição digital da #GQBrasil. Durante todo o mês de julho, exploraremos a força, o talento e a obstinação. O primeiro round dessa história já está disponível: leia a matéria completa com Rodrigo em nosso site. Link na bio. . A edição bimestral #GQJunhoJulho com @fernandalimaoficial e @rodrigohilbert continua nas bancas. . #GQBrasil #GQJulho #GQDigital . Créditos Fotos: @dklaj Stylist: @cucaellias Texto: @ademircorrea Direção de Arte: @maridepaulamenezes Grooming: @liegewisniewski com produtos MAC Cosmetics e Keune Assistente de grooming: @joanawerica Produção de Moda: @cimadon_moda Produção: Executivo @enzoamendola Assistente de Produção Executiva: @andreazilet Assistentes de Fotografia: Guilherme Sorbello e Guilherme Arruda Assessor (Rodrigo Santoro): @cruzike . Rodrigo veste Regata @Zara Calça @Osklen Suspensórios @liberty_art_brothers

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No Brasil, Santoro está em cartaz nos cinemas com "Turma da Mônica - Laços". "Minhas escolhas estão conectadas sempre com algo que me estimule e garanta para mim uma experiência memorável. Eu me divirto, volto a ser criança, quebro meus preconceitos, minhas ideias", afirmou ele à publicação.

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