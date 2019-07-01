Rodrigo Santoro chega a 15 anos de carreira no exterior

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"O que eu busco em uma performance não é ser genial, é desaparecer". É assim que @rodrigosantoro define a construção de seus personagens – atualmente são sete projetos em andamento, seja na pele de ex-lutador em uma gangue ou como um certo Louco-bonzinho dos gibis. Talvez esta seja a receita para um sucesso que já dura 25 anos e que celebramos na primeira edição digital da #GQBrasil. Durante todo o mês de julho, exploraremos a força, o talento e a obstinação. O primeiro round dessa história já está disponível: leia a matéria completa com Rodrigo em nosso site. Link na bio. . A edição bimestral #GQJunhoJulho com @fernandalimaoficial e @rodrigohilbert continua nas bancas. . #GQBrasil #GQJulho #GQDigital . Créditos Fotos: @dklaj Stylist: @cucaellias Texto: @ademircorrea Direção de Arte: @maridepaulamenezes Grooming: @liegewisniewski com produtos MAC Cosmetics e Keune Assistente de grooming: @joanawerica Produção de Moda: @cimadon_moda Produção: Executivo @enzoamendola Assistente de Produção Executiva: @andreazilet Assistentes de Fotografia: Guilherme Sorbello e Guilherme Arruda Assessor (Rodrigo Santoro): @cruzike . Rodrigo veste Regata @Zara Calça @Osklen Suspensórios @liberty_art_brothers