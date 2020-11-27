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Saúde

Rodela, que já trabalhou no SBT, está internado em estado grave

Humorista, cujo nome verdadeiro é Luiz Carlos Ribeiro, tem 66 anos de idade

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 19:03
O humorista Rodela já participou de diversos programas do SBT
O humorista Rodela já participou de diversos programas do SBT Crédito: Instagram / @rodela_humorista
O comediante Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido pelo nome artístico Rodela, foi internado na quarta-feira, 25, na UTI do Hospital Geral de Guarulhos e segue recebendo cuidados médicos, em estado grave. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria do SBT.
"O estado dele é grave porém estável. O organismo parece ter respondido ao medicamento. Continua na UTI", informou a emissora. Com 66 anos, Rodela já realizou diversas participações em programas de auditório do SBT, como o Programa do Ratinho e o Programa do Raul Gil.
Ainda segundo a assessoria, o humorista teve uma pneumonia "há pouco tempo" e realizou um teste para covid-19, mas o resultado ainda não foi divulgado. Ao longo dos anos, o humorista ficou conhecido principalmente pela sua capacidade de fazer diversas caretas.
O Estadão também entrou em contato com a SPDM, que administra o Hospital Geral de Guarulhos, para obter mais informações sobre o estado de saúde de Rodela, mas a liberação de atualizações sobre a situação do humorista não foi autorizada pela família.

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