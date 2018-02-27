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Sertanejo

Rock? Fãs cantam 'Evidências' em saída de show do Foo Fighters

Assista ao momento ocorrido após apresentação no Maracanã no último domingo, 25
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 18:11

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 18:11

A banda se apresentou no Rio de Janeiro no domingo (25) Crédito: Reprodução | Foo Fighters
Quem disse que rockeiros não curtem outros estilos musicais? Após o show do Foo Fighters no Rio de Janeiro domingo (25), alguns fãs reunidos na saída do estádio do Maracanã, onde a apresentação ocorreu, resolveram cantar um clássico da música nacional: Evidências.
"Diz que é verdade / que tem saudade / que ainda você pensa muito em mim...", ecoaram as vozes em um dos corredores de acesso na hora da saída. Márcio Tadeu, fã de banda que estava no show, registrou o momento em seu Facebook.
No ano passado, Evidências foi considerada a música mais cantada em karaokês no Brasil em uma pesquisa.
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