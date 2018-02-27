Rock? Fãs cantam 'Evidências' em saída de show do Foo Fighters

Quem disse que rockeiros não curtem outros estilos musicais? Após o show do Foo Fighters no Rio de Janeiro domingo (25), alguns fãs reunidos na saída do estádio do Maracanã, onde a apresentação ocorreu, resolveram cantar um clássico da música nacional: Evidências.

"Diz que é verdade / que tem saudade / que ainda você pensa muito em mim...", ecoaram as vozes em um dos corredores de acesso na hora da saída. Márcio Tadeu, fã de banda que estava no show, registrou o momento em seu Facebook.