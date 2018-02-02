Roberto Carlos fala sobre assédio e diz que recebe nudes: 'Guardo tudo'

Crédito: Reprodução/Instagram

Roberto Carlos não fugiu das perguntas mais quentes dos fãs na estreia do projeto Emoções em alto mar, em que canta sucessos num cruzeiro marítimo pelo litoral fluminense. Diante de uma plateia entusiasmada, o artista abriu o verbo sobre detalhes mais íntimos da vida. À vontade, o músico de 76 anos comentou até sobre seus status amoroso: apesar de solteiro, o Rei continua com suas conquistas. É o que ele garante.

 Uma vez, eu conversei com um psicólogo importante, e ele falou que, sim, é possível não só amar duas mulheres ao mesmo tempo, mas até muito mais. Essa questão tinha que ser respondida pelo Mr. Catra, né?  brincou ele, referindo-se aos incontáveis casamentos do famoso funkeiro que é pai de 33 filhos.

Entrevista coletiva do cantor Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram

Vaidoso, ele não nega que se assusta com o passar do tempo. Mas isso não é problema:

 Estou conseguindo fazer as coisas direitinho  afirma, arrancando risadas ao não especificar a tais coisas:  Não tenho medo da velhice. Tenho pânico e horror! É um medo filho da put*... Ops, é um medo muito grande! (risos) Mas fazer o quê? A gente tem que fazer tudo para não envelhecer tanto quanto a idade. É bom ter a aparência sempre um pouquinho mais jovem. Ao menos isso nos consola.

Usuário ativo de redes sociais como Twitter e Instagram, o ícone da Jovem Guarda recebe um sem-número de nudes diariamente em sua conta. O assédio das admiradoras é, realmente, um fenômeno misterioso. Basta uma palavra a mais para contagiá-las com gritos histéricos.

 Olha, continuo recebendo nudes. E sigo guardando tudo!  responde, sob o barulho estrondoso da multidão de senhoras.

Para o público feminino, o carinho é mesmo especial. Após mais de 50 anos de carreira, o ilustre morador da Urca, na Zona Sul, se considera um bom especialista do sexo oposto. Sobre letras que desmerecem a posição da mulher na sociedade, como a recente canção Só surubinha de leve  o funk foi criticado ao fazer apologia ao estupro , Roberto prefere não dar atenção.

 É difícil dizer o que tem que ser feito para melhorar isso ou aquilo. Faço o meu trabalho da melhor forma e também vejo muitos compositores fazendo o mesmo. Acho que, em todo setor da música, há canções muito boas e não tão boas. A única coisa que posso contribuir é fazer a minha música do jeito que fiz sempre, tentando ser melhor. E, vou repetir, sempre com a preocupação de tratar a mulher da melhor form:  discorre, acrescentando:  Acho que o cara que entende de mulher sabe como chegar de muitas formas, sem ofendê-la e sem agredi-la. Tem que entender bem de mulher para saber chegar devagar. A gente não pode agredir uma mulher, de jeito nenhum.

Cinebiografia à vista

Em 2019, a vida de Roberto Carlos estará nos holofotes. Nas livrarias, uma biografia inédita (e oficial) esmiúça a trajetória pessoal do cantor. Nas telonas, um filme dirigido por Breno Silveira (o mesmo de Dois filhos de Francisco, de 2005), com roteiro de Nelson Motta e Patrícia Andrade, transforma a história do Rei em cinema. O ator que interpretará o protagonista ainda não foi escolhido:

 Sempre pensei num cara mais bonito do que eu. Podia ser o Brad Pitt, né?  opina Roberto.