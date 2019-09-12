Home
>
Famosos
>
Roberto Carlos começa turnê 2019 e reúne capixaba e globais em show

Roberto Carlos começa turnê 2019 e reúne capixaba e globais em show

Por enquanto, o Espírito Santo - Estado onde o Rei nasceu - não está na rota de shows de Roberto Carlos, que fará apresentações até na Colômbia em 2019