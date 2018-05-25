Rita Cadillac é flagrada no colo de jovem: 'Nem perguntei a idade'

Aos 63 anos,foi flagrada aos beijos com um rapaz identificado como Junior durante o Viradão Cultural, que aconteceu em São Paulo. O registro, feito pelo jornalista Felipeh Campos, ela apareceu sentada no colo do rapaz. De acordo com o jornal Extra, ele é mais jovem do que a ex-chacrete. "Você sabe que eu nem perguntei a idade dele (risos)...", disse ela, ao Extra, completando: "Mas ele deve ter na faixa dos 30 e poucos anos".