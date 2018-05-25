Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aos 63 anos

Rita Cadillac é flagrada no colo de jovem: 'Nem perguntei a idade'

Os dois se conheceram há seis meses em São Paulo

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 12:48
Aos 63 anos, Rita Cadillac foi flagrada aos beijos com um rapaz identificado como Junior durante o Viradão Cultural, que aconteceu em São Paulo. O registro, feito pelo jornalista Felipeh Campos, ela apareceu sentada no colo do rapaz. De acordo com o jornal Extra, ele é mais jovem do que a ex-chacrete. "Você sabe que eu nem perguntei a idade dele (risos)...", disse ela, ao Extra, completando: "Mas ele deve ter na faixa dos 30 e poucos anos". 
> Rita Cadillac compara rixa com Gretchen: "Ivete e Claudia Leitte"
De acordo com o Extra, Rita diz que os dois se conheceram há seis meses em São Paulo, mas ela está esperando o romance engrenar para revelar a identidade do rapaz. Rita terminou há pouco tempo o relacionamento de quatro anos com um americano.
Rita Cadillac é flagrada no colo de jovem: "Nem perguntei a idade" Crédito: Reprodução/Instagram @exercitocadillac

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados