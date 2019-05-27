Relembre outros famosos que morreram em graves acidentes

Acidentes trágicos sempre causam comoção. Quando envolve uma celebridade, como é o caso de Gabriel Diniz, que morreu nesta segunda-feira (27), num trágico acidente de avião, no povoado Porto do Mato, em Estância, na região Sul de Sergipe, o assunto ganha uma repercussão ainda maior. Fãs, familiares e curiosos se mobilizam em correntes para enaltecer a história do famosos.

Quem não se lembra da comoção que aconteceu com a morte de Cristiano Araújo? Lady Di e Mamonas assassinas também tiveram suas histórias encerradas em trágicos acidentes. Relembre outros casos:

Cristiano Araújo

Cristiano Araújo e Allana Moraes morreram em um acidente de carro Crédito: Reprodução

Em 2015, Cristiano Araújo - no auge do sucesso - voltava de um show em Itumbiara (a 200 km de Goiânia) com sua namorada, quando o veículo em que eles estavam, uma Land Rover, saiu da pista na altura do km 614 da rodovia e capotou no canteiro central. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o casal estava sentado no banco de trás do veículo. O músico chegou a ser socorrido e levado em estado grave para o Hospital Municipal de Morrinhos, onde recebeu os primeiros atendimentos. Depois foi transferido de helicóptero para Goiânia, mas chegou ao Hospital de Urgência com morte encefálica. Cristiano deixou dois filhos, João Gabriel e Bernardo. A namorada foi atirada para fora do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Mamonas Assassinas

Mamonas Assassinas Crédito: Arquivo A Gazeta

Em março de 1996, os integrantes do grupo morreram quando voltavam de um show em Brasília (DF). O jatinho em que estavam chocou-se contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. Dinho, Bento Hinoto, Julio Rasec, Samuel Reoli e Sergio Reoli morreram no auge do sucesso.

Ricardo Boechat

Ricardo Boechat, jornalista Crédito: Divulgação

Um dos jornalistas mais influentes do país, Boechat morreu no dia 11 de fevereiro de 2019, após a queda de um helicóptero que o levava de Campinas para São Paulo, depois de realizar uma palestra na cidade do interior paulista. A aeronave caiu na rodovia Anhanguera, embaixo de um viaduto.

Claudinho

Buchecha e Claudinho, dupla Crédito: Divulgação

Parceiro de Buchecha, Claudio morreu em 2002, logo depois que seu carro derrapou na Serra das Araras e bateu em uma árvore na Via Dutra, em Seropédica, Rio de Janeiro, Claudinho tinha 26 anos.

João Paulo

João Paulo, cantor sertanejo Crédito: Divulgação

O sertanejo, que fazia dupla com Daniel, morreu aos 37 anos (em 1997) quando a BMW que guiava bateu a caminho de Brotas, no interior de São Paulo. O veículo do cantor se desgovernou na Rodovia dos Bandeirantes e capotou. O carro explodiu e João Paulo ficou preso às ferragens, morrendo carbonizado. O laudo da perícia constatou falha no veículo e a empresa foi condenada a pagar indenização à família do cantor.

Gonzaguinha

Gonzaguinha, cantor e compositor Crédito: Divulgação

O filho do rei do baião Luiz Gonzaga e seu empresário morreram em um acidente de carro em 1991. O cantor, então com 45 anos, participava de shows pelo Paraná quando o carro chocou-se com uma caminhonete que tentava cruzar a pista da BR 280.

James Dean

James Dean, ator Crédito: Divulgação

Astro de Hollywood nas décadas de 40 e 50, James Dean morreu com 24 anos. O galã faleceu em 1955, depois de se envolver em um acidente enquanto dirigia seu Porsche em Cholame, na Califórnia (Estados Unidos).

Lady Di

Lady Di, Princesa de Gales Crédito: Divulgação

No dia 31 de agosto de 1997, a princesa Diana e o seu namorado Dodi Al-Fayed morreram durante um acidente de carro enquanto eram perseguidos por paparazzis, no túnel da Ponte de I’Alma, em Paris (França). O carro bateu contra um pilar de um túnel, arremessando brutalmente a princesa contra o banco da frente. Ela morreu no local.

Grace Kelly

Grace Kelly, atriz. Crédito: Divulgação

Atriz e princesa de Mônaco, Grace Kelly morreu em um trágico acidente de carro em 1982. O veículo saiu da estrada, em Mônaco, e caiu em um despenhadeiro, causando um derrame cerebral e, consequentemente, sua morte aos cinquenta e dois anos.

Paul Walker

Ator Paul Walker Crédito: Divulgação

O ator de 40 anos, estrela da franquia de filmes "Velozes e furiosos", morreu no final de 2013 em um acidente de carro em Santa Clarita, no sul da Califórnia, Estados Unidos. Ele ocupava o banco do carona em um Porsche guiado pelo amigo Roger Rodas, de 38 anos, que também morreu.

Chico Science

Chico Science, vocalista do Nação Zumbi Crédito: Divulgação

Vocalista da banda Nação Zumbi, Chico morreu em um trágico acidente de carro em Pernambuco, no ano de 1997. O veículo em que ele estava bateu em um poste e o sistema de cinto de segurança falhou. Por esse motivo, a montadora do automóvel foi processada e teve que arcar com uma indenização à família do músico.

Maysa

Maysa, cantora Crédito: Divulgação

A cantora faleceu em 1977 ao bater seu veículo contra uma mureta de proteção da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com familiares, Maysa, em depressão, estava sem dormir há praticamente uma semana devido aos efeitos de medicamentos.

Caio Junqueira

O ator Caio Junqueira Crédito: Reprodução/Instagram @instasalanerd