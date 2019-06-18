Rebolado de capixaba Nyelzinho chama atenção de MC Pocahontas

Nyelzinho e MC Pocahontas Crédito: Montagem Gazeta Online

Carllos Danyel, o Nyelzinho, é o capixaba que está bombando na internet com vídeos que mostram o verdadeiro molejo de um Instagram que acompanham as postagens musicais que o menino faz. Recentemente, o rebolado do menino chamou a atenção de MC Pocahontas, que há um mês passou a se chamar Pocah. , o, é o capixaba que está bombando na internet com vídeos que mostram o verdadeiro molejo de um dançarino profissional. Aos 10 anos, ele tem mais 11 mil seguidores só noque acompanham as postagens musicais que o menino faz. Recentemente, o rebolado do menino chamou a atenção de, que há um mês passou a se chamar Pocah.

Na última semana, uma amiga da mãe de Nyelzinho, Marcya Robertta Alves, de 31 anos, postou um vídeo do menino dançando "Não Sou Obrigada", de Pocah. Em seguida, a artista comentou a postagem: "Olha, eu fico passada com uma coisa dessa. Fiquei até triste. Porque eu achei um absurdo não me chamarem para dançar junto", escreveu, compartilhando a gravação.

Depois disso, a produção da cantora entrou em contato com a família de Nyelzinho para organizar o encontro dos dois durante a vinda de Pocahontas ao Estado, nesta semana, como conta Marcya em entrevista ao Gazeta Online: "Ainda não recebemos uma segunda confirmação, mas ela o convidou para ir ao hotel em que ela ficará para os dois se conhecerem. Ele nunca foi a um show dela até pela idade, mas adora dançar funk".

samba. Mas ele gosta de samba, funk, de tudo que escuta", diz. E sempre foi assim. A mãe do menino garante que com pouco mais de um ano de idade Nyelzinho já ensaiava mexer o corpo com todas as músicas que ouvia. "Nós da família sempre ouvimos muita música e gostamos de dançar. Eu sou musa da escola de samba Império de Fátima e apaixonada pelo. Mas ele gosta de samba,, de tudo que escuta", diz.

CONFIRA O CLIPE OFICIAL DA MÚSICA DE POCAH

PERFIL PÚBLICO E HATERS

Além de um perfil privado, para amigos chegados e família, Nyelzinho decidiu criar um outro, público, e é este que possui mais de 11 mil seguidores. Nele, o menino compartilha alguns cliques de passeios e vídeos caseiros de danças que faz. E, segundo a mãe, ele é quem coordena tudo.

"Ele mesmo faz a coreografia. No início ele até é tímido, mas em seguida já fica tudo certo (risos). Nós todos apoiamos ele e ele pode ser o que ele quiser no futuro. Por enquanto é só uma criança", relata, já indicando que a vontade do menino é ser dançarino profissional.

Falo muito com ele sobre haters e comentários maldosos na internet. Falo que ele não pode dar bola para tudo o que lê, porque críticas e comentários ruins sempre vão existir. Ele só tem 10 anos e o que ele for e decidir ser vai poder ser. E será apoiado Marcya Robertta Alves, mãe de Nyelzinho