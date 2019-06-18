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Rebolado de capixaba Nyelzinho chama atenção de MC Pocahontas

Nyelzinho, de 10 anos, bomba na web com vídeos de coreografias que ele mesmo faz

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 17:49

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

18 jun 2019 às 17:49
Nyelzinho e MC Pocahontas Crédito: Montagem Gazeta Online
Carllos Danyel, o Nyelzinho, é o capixaba que está bombando na internet com vídeos que mostram o verdadeiro molejo de um dançarino profissional. Aos 10 anos, ele tem mais 11 mil seguidores só no Instagram que acompanham as postagens musicais que o menino faz. Recentemente, o rebolado do menino chamou a atenção de MC Pocahontas, que há um mês passou a se chamar Pocah.
ATUALIZAÇÃO: A funkeira realizou uma apresentação em Vitória nesta quarta-feira (19) e convidou o rapaz para encontrá-la no hotel. O encontro foi registrado pelos dois nas redes sociais.
Na última semana, uma amiga da mãe de Nyelzinho, Marcya Robertta Alves, de 31 anos, postou um vídeo do menino dançando "Não Sou Obrigada", de Pocah. Em seguida, a artista comentou a postagem: "Olha, eu fico passada com uma coisa dessa. Fiquei até triste. Porque eu achei um absurdo não me chamarem para dançar junto", escreveu, compartilhando a gravação.
Depois disso, a produção da cantora entrou em contato com a família de Nyelzinho para organizar o encontro dos dois durante a vinda de Pocahontas ao Estado, nesta semana, como conta Marcya em entrevista ao Gazeta Online: "Ainda não recebemos uma segunda confirmação, mas ela o convidou para ir ao hotel em que ela ficará para os dois se conhecerem. Ele nunca foi a um show dela até pela idade, mas adora dançar funk".
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E sempre foi assim. A mãe do menino garante que com pouco mais de um ano de idade Nyelzinho já ensaiava mexer o corpo com todas as músicas que ouvia. "Nós da família sempre ouvimos muita música e gostamos de dançar. Eu sou musa da escola de samba Império de Fátima e apaixonada pelo samba. Mas ele gosta de samba, funk, de tudo que escuta", diz.
CONFIRA O CLIPE OFICIAL DA MÚSICA DE POCAH
PERFIL PÚBLICO E HATERS
Além de um perfil privado, para amigos chegados e família, Nyelzinho decidiu criar um outro, público, e é este que possui mais de 11 mil seguidores. Nele, o menino compartilha alguns cliques de passeios e vídeos caseiros de danças que faz. E, segundo a mãe, ele é quem coordena tudo.
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"Ele mesmo faz a coreografia. No início ele até é tímido, mas em seguida já fica tudo certo (risos). Nós todos apoiamos ele e ele pode ser o que ele quiser no futuro. Por enquanto é só uma criança", relata, já indicando que a vontade do menino é ser dançarino profissional.
Falo muito com ele sobre haters e comentários maldosos na internet. Falo que ele não pode dar bola para tudo o que lê, porque críticas e comentários ruins sempre vão existir. Ele só tem 10 anos e o que ele for e decidir ser vai poder ser. E será apoiado
Marcya Robertta Alves, mãe de Nyelzinho
Além de dançarino nas horas vagas, Nyelzinho atualmente passa das 7h às 16h na escola. "Então, quando ele chega em casa - como ele fica estudando a maior parte do tempo -, deixo ele ficar ouvindo música e criando danças com vídeos na internet. É o que ele gosta de fazer, é a paixão dele", explica Marcya.

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