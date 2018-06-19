Rapper XXXTentacion é baleado, diz site americano

Rapper tem problemas com a Justiça e enfrenta processos Crédito: Reprodução

O rapper XXXTentacion, de 20 anos, foi baleado na Flórida e levado ao hospital em estado de coma, informa o site TMZ. Ele estava comprando motocicletas no sul da Flórida e, ao sair da loja, um homem atirou contra ele. Testemunhas disseram que ele estava sem pulso nem sinais de vida.

Com seu segundo disco, "?", Jahseh Dwayne On chegou ao primeiro lugar na parada americana. Entre os hits do álbum estão "Changes" e "Sad!".