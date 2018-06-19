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Flórida

Rapper XXXTentacion é baleado, diz site americano

Artista foi levado ao hospital em estado de coma, informa TMZ

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 22:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 22:12
Rapper tem problemas com a Justiça e enfrenta processos Crédito: Reprodução
O rapper XXXTentacion, de 20 anos, foi baleado na Flórida e levado ao hospital em estado de coma, informa o site TMZ. Ele estava comprando motocicletas no sul da Flórida e, ao sair da loja, um homem atirou contra ele. Testemunhas disseram que ele estava sem pulso nem sinais de vida.
Com seu segundo disco, "?", Jahseh Dwayne On chegou ao primeiro lugar na parada americana. Entre os hits do álbum estão "Changes" e "Sad!".
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Atualmente, ele estava aguardando julgamento por acusações de violência doméstica contra sua namorada grávida, em meio a outras acusações criminais  incluindo interferência no depoimento de testemunhas. XXXTentacion estava em prisão domiciliar, mas o juiz recentemente o deixou sair para que ele pudesse fazer uma turnê.

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