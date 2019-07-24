Queria adotar

Rainha Elizabeth proíbe animais no palácio após planos de Meghan

Meghan e Harry estavam querendo adotar um vira-lata para o bebê Archie

Publicado em 24 de julho de 2019 às 12:25 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @rainhadoreinounido

A rainha Elizabeth II não gostou da ideia de Meghan Markle e príncipe Harry adotarem um vira-lata para o bebê Archie. Depois disso, a monarca decidiu colocar uma nova regra na casa.

De acordo com informações do tablóide Radar Online, Elizabeth II informou à realeza que cachorros não são mais permitidos no Palácio de Buckingham.

Harry e Meghan mudaram seus escritórios para o Palácio de Buckingham, e Elizabeth absolutamente não quer nenhum vira-lata bagunçando seus tapetes X, fonte •

Antes de morar no Reino Unido, Meghan já tinha adotado dois cães, Guy e Bogart. Em 2018, ela e Harry já haviam adicionado um membro de quatro patas à família.

A duquesa Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @royal_megmarkle

A rainha insiste que eles exerçam sua liberdade em sua própria casa, e não em seu castelo. "A rainha disse que Meghan pode fazer o que quiser em sua propriedade em Frogmore, mas não deve levar nenhum deles para o palácio", continuou a fonte.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta