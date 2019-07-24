Home
Rainha Elizabeth proíbe animais no palácio após planos de Meghan

Meghan e Harry estavam querendo adotar um vira-lata para o bebê Archie

Publicado em 24 de julho de 2019 às 12:25

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @rainhadoreinounido

A rainha Elizabeth II não gostou da ideia de Meghan Markle e príncipe Harry adotarem um vira-lata para o bebê Archie. Depois disso, a monarca decidiu colocar uma nova regra na casa. 

De acordo com informações do tablóide Radar Online, Elizabeth II informou à realeza que cachorros não são mais permitidos no Palácio de Buckingham

Harry e Meghan mudaram seus escritórios para o Palácio de Buckingham, e Elizabeth absolutamente não quer nenhum vira-lata bagunçando seus tapetes

Antes de morar no Reino Unido, Meghan já tinha adotado dois cães, Guy e Bogart. Em 2018, ela e Harry já haviam adicionado um membro de quatro patas à família

A duquesa Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @royal_megmarkle

A rainha insiste que eles exerçam sua liberdade em sua própria casa, e não em seu castelo. "A rainha disse que Meghan pode fazer o que quiser em sua propriedade em Frogmore, mas não deve levar nenhum deles para o palácio", continuou a fonte.

