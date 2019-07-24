Rainha Elizabeth proíbe animais no palácio após planos de Meghan

Publicado em 24 de julho de 2019 às 12:25
- Atualizado há 6 anos
A rainha Elizabeth II não gostou da ideia de Meghan Markle e príncipe Harry adotarem um vira-lata para o bebê Archie. Depois disso, a monarca decidiu colocar uma nova regra na casa.
De acordo com informações do tablóide Radar Online, Elizabeth II informou à realeza que cachorros não são mais permitidos no Palácio de Buckingham.
Antes de morar no Reino Unido, Meghan já tinha adotado dois cães, Guy e Bogart. Em 2018, ela e Harry já haviam adicionado um membro de quatro patas à família.
A rainha insiste que eles exerçam sua liberdade em sua própria casa, e não em seu castelo. "A rainha disse que Meghan pode fazer o que quiser em sua propriedade em Frogmore, mas não deve levar nenhum deles para o palácio", continuou a fonte.
