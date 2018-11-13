Rafael Vitti elogia Tatá Wenerck nas redes sociais para comemorar namoro

13/11/2018 - Rafael exibiu foto romântica com namorada no Instagram Crédito: Instagram / @rafaavitt

O ator Rafael Vitti declarou seu amor pela atriz Tatá Werneck no Instagram nesta terça-feira, 13, em comemoração ao aniversário de um ano e dez meses de namoro.

"Hoje faz um ano e dez meses que a gente decidiu se ajuntar e cultivar nosso amor que é tão sincero", escreveu. "Passou tão rápido, e a gente já viveu tanta coisa... só me resta agradecer o privilégio que é estar ao seu lado e receber o seu amor. Te amo", completou.