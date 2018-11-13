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É O AMOR

Rafael Vitti elogia Tatá Wenerck nas redes sociais para comemorar namoro

Só me resta agradecer o privilégio que é estar ao seu lado e receber o seu amor, declarou o artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 19:31

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:31

13/11/2018 - Rafael exibiu foto romântica com namorada no Instagram Crédito: Instagram / @rafaavitt
O ator Rafael Vitti declarou seu amor pela atriz Tatá Werneck no Instagram nesta terça-feira, 13, em comemoração ao aniversário de um ano e dez meses de namoro.
"Hoje faz um ano e dez meses que a gente decidiu se ajuntar e cultivar nosso amor que é tão sincero", escreveu. "Passou tão rápido, e a gente já viveu tanta coisa... só me resta agradecer o privilégio que é estar ao seu lado e receber o seu amor. Te amo", completou.
Um dia antes, Vitti brincou com a companheira na rede social dizendo que queria conhecê-la, pois ama o programa dela. "Acho que a gente vai se dar bem e ter muito cães, gatos e diversos gastos com veterinário", ironizou ele em menção aos dias atuais.

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