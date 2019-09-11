Rafa Brites abre o jogo sobre saída da Globo: "Não tinha espaço"

Crédito: Reprodução/Instagram @rafabrites

Rafa Brites falou sobre sua saída da Luciana By Night. A apresentadorafalou sobre sua saída da Globo , ocorrida em março deste ano, em entrevista ao

"Não estava satisfeita com a empresa em si. Ela é maravilhosa, mas eu não estava falando sobre o que realmente queria falar, que era desenvolvimento pessoal, autoestima e autoliderança", explicou.

Na sequência, prosseguiu: "Não tinha espaço para isso, até porque eles têm que agradar a um País inteiro. Então, acabei pedindo [demissão] e depois eles me dispensaram".

Casada com Felipe Andreoli, apresentador da Globo, e mãe de Rocco, nascido em 2017, Rafa Brites também falou sobre aumentar a família: "Quero engravidar de novo, em breve".

Na Globo, Rafa passou por programas como Mais Você, Superstar e Os Melhores Anos de Nossas Vidas.