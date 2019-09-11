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Entrevista

Rafa Brites abre o jogo sobre saída da Globo: "Não tinha espaço"

Na Globo, Rafa passou por programas como Mais Você, Superstar e Os Melhores Anos de Nossas Vidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 05:07

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 05:07

Crédito: Reprodução/Instagram @rafabrites
A apresentadora Rafa Brites falou sobre sua saída da Globo, ocorrida em março deste ano, em entrevista ao Luciana By Night.
> Luciano Huck presidente? Marido de Angélica abre o jogo sobre política
"Não estava satisfeita com a empresa em si. Ela é maravilhosa, mas eu não estava falando sobre o que realmente queria falar, que era desenvolvimento pessoal, autoestima e autoliderança", explicou.
Na sequência, prosseguiu: "Não tinha espaço para isso, até porque eles têm que agradar a um País inteiro. Então, acabei pedindo [demissão] e depois eles me dispensaram".
Casada com Felipe Andreoli, apresentador da Globo, e mãe de Rocco, nascido em 2017, Rafa Brites também falou sobre aumentar a família: "Quero engravidar de novo, em breve".
Na Globo, Rafa passou por programas como Mais Você, Superstar e Os Melhores Anos de Nossas Vidas.
A entrevista de Rafa Brites ao Luciana By Night vai ao ar nesta terça-feira, 10, às 22h45, na RedeTV!.

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