'Quanto mais eu doo roupa, mais eu ganho', diz Maisa Silva

. Crédito: Reprodução/Instagram @maisa

O fim do ano se aproxima e, com ele, o sentimento de renovação pode surgir. Dá vontade de se livrar das coisas velhas para que outras novas apareçam. E foi com essa sensação que Maisa Silva decidiu abrir o guarda-roupa e separar algumas peças que já não usa mais.

"Minha rinite até atacou", brincou a atriz na publicação que fez no perfil oficial dela no Twitter.

Maisa começou a juntar todas as roupas e acessórios que já não usa mais e fez uma montanha de peças para doação. "Não está demorando nada para o meu armário ficar cheio ultimamente. Quanto mais eu doo roupa, mais eu ganho roupa. É bizarro. Eu tiro metade do meu guarda-roupa e ganho 27 camisetas em uma semana. É muito difícil de parar para separar tudo. Eu não tenho tempo de limpar tudo. Estou fazendo isso agora", desabafou.