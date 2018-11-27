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'Quanto mais eu doo roupa, mais eu ganho', diz Maisa Silva

Maisa começou a juntar todas as roupas e acessórios que já não usa mais e fez uma montanha de peças para doação deste ano

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 12:49
. Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
O fim do ano se aproxima e, com ele, o sentimento de renovação pode surgir. Dá vontade de se livrar das coisas velhas para que outras novas apareçam. E foi com essa sensação que Maisa Silva decidiu abrir o guarda-roupa e separar algumas peças que já não usa mais.
"Minha rinite até atacou", brincou a atriz na publicação que fez no perfil oficial dela no Twitter.
Maisa começou a juntar todas as roupas e acessórios que já não usa mais e fez uma montanha de peças para doação. "Não está demorando nada para o meu armário ficar cheio ultimamente. Quanto mais eu doo roupa, mais eu ganho roupa. É bizarro. Eu tiro metade do meu guarda-roupa e ganho 27 camisetas em uma semana. É muito difícil de parar para separar tudo. Eu não tenho tempo de limpar tudo. Estou fazendo isso agora", desabafou.
A atriz ainda fez mistério sobre o destino da doação, mas os internautas não perderam a oportunidade de fazer pedidos. "Meu endereço é...", chegou a escrever uma seguidora. "Nem todas as minhas roupas juntas dão esse desapego", brincou outra fã.

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