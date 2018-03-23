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Mal súbito

Produtor musical e ex-jurado Carlos Eduardo Miranda morre em SP

Grandes nomes do rock nacional prestaram homenagens ao produtor nas redes sociais

Publicado em 23 de Março de 2018 às 02:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 02:29
Carlos Eduardo Miranda morreu aos 56 anos Crédito: Divulgação
O produtor musical Carlos Eduardo Miranda, mais conhecido como Miranda, morreu na noite de ontem, aos 56 anos. Gaúcho de Porto Alegre, teve um mal súbito em sua casa em São Paulo.
Conhecido pelo grande público pela sua participação em realities como o programa "Ídolos", Miranda foi um dos nomes fundamentais para o rock brasileiro dos anos 1990, ao atuar como "olheiro" e produtor de novas bandas.
Ele foi responsável por descobrir e moldar alguns talentos que se tornariam sucessos nacionais. Entre as bandas que foram produzidas pelo gaúcho estão nomes como O Rappa, Skank, Raimundos, Cansei de Ser Sexy.
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Em 1994, criou junto com integrantes dos Titãs o selo musical Banguela Records, ligado a gravadora Warner Music Brasil. Apostando em bandas que traziam novas influências, como reggae, baião e maracatu para o rock nacional, fez história em seus apenas dois anos de existência.
Entre seus lançamentos estão os discos "Raimundos" (1994) do Raimundos, e "Samba esquema noise" (1994), do Mundo Livre S.A., ambos presentes na lista dos "100 maiores discos da música brasileira" da revista Rolling Stone.
SKANK
Uma das "descobertas" do gaúcho, os mineiros do Skank afirmaram que ele foi uma "figura seminal" na história da banda. O grupo chamou atenção ainda ao papel de Miranda em buscar referências e músicos fora do eixo Rio - São Paulo, atitude que marcou sua carreira. Segundo o quarteto, ele foi "a chave que abriu a porta para o que viria depois".
O RAPPA
A banda carioca escreveu que o produtor foi "uma das coisas mais legais que já aconteceram na música brasileira contemporânea". Eles destacaram a importância de seu trabalho: "sua obra por aqui é eterna".

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